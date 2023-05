Toto75-ennakko: Pydin ja Månlykke A.M. eturivissä, Nyland takarivissä jackpot-kierroksella – Nylandin Elitkampenin osallistuminen mietinnässä

Huippukuntoinen Nyland juoksee 75-vitosessa. Ori arvottiin harmittavasti radalle 12, matkana on maili. Pydin, Gorm ja porukan ansioitunein Månlykke A.M. ovat eturivissä. Vermon menestyjän Jan-Olov Perssonin tallista on mukana peräti neljä hevosta. Järvsöodin lienee niistä kovin. Månlykke ja Pydin ovat suosikit.

”Viimeksi Seinäjoella Nyland voitti oikein helposti. Nyt on kovempi lähtö ja huonompi lähtörata. Voi olla vaikeaa voittaa täältä, mutta Nyland on hyvä hevonen, ja uskon, että ainakin kolmen joukkoon nousemme. Mielestäni minulla on yksi lähdön parhaista hevosista. Nyland pystyy menemään 1.21-ajan, ehkä vähän nopeamminkin. Se on mennyt 1.20-tuloksen viisi kertaa, myös laukan kanssa, joten vauhtia on. Mutta paljon tässä vaikuttaa se, miten kärjessä ajetaan, samoin se, jos kirivaiheessa tulee hidastelevia eteen. Tämä on meidän päivän paras sauma. Nyland menee ilman kenkiä”, Ala-Rantala sanoi.

”Elitkampen on mielessä. Maapaikkaa emme saa, mutta Nylandilla on pisteitä hyvin. Täytyy vähän ajatella kokonaisuutta kanssa. Meillä on tallissa paljon hyväkuntoisia starttihevosia, joilla pitäisi ajaa Vieremällä ja Härmässä. Nylandin siitosuran kannalta olisi kova juttu, jos se pystyisi menemään Solvallassa 1.19-tuloksen. Olen ilmoittanut Nylandin ensi lauantaiksi Ouluun, se startti ehditään ajaa ennen Solvallan ilmoittautumisia. Mutta mietitään Elitkampania uudelleen ensi viikolla. Vermon Erkon Pokaali jäi väliin, kun se kisa ajettiin sunnuntaina, ja se olisi ollut välistartti Uumajan kierrokselle. Ruotsin 75:ssa ei saa olla välistarttia”, Ala-Rantala selvitti.

“Pydin tienasi paljon rahaa 3- ja 4-vuotiaana, ja sen jälkeen oli muutama kausi vähän hiljaisempaa. Nyt tuntuu, että hevonen on tullut varmemmaksi suorittajaksi. Se alkoi jo viime syksynä, kun otimme kenkiä pois. Se on tehnyt varmaan nyt 10 starttia ja ollut tosi hyvä joka kerta. Pääsiäisenä Gävlessä Pydin teki yhden uransa parhaista juoksuista ja Månlykke ja kumppanit jäivät kauas taakse. Viimeksi se oli myös ihan hyvä, vaikka hävisi Bäcklös Urielille”, Niclas Torstemo sanoi Kanal75:lla.

Guldbjörken, 75-kolmonen, on lämminveristen kultadivisioona, johon Redénin tallista tulevat Born Unicorn ja Brambling. Robert Bergh tuo kisaan Jula Trix Treasuren ja Powerin, joka tekee paluuta pitkän tauon jälkeen. 7-vuotias Power aloitti Uumajassa huhtikuun lopulla ja sijoittui kolmanneksi. Power muistetaan Kriteriumvoitosta. Toinen suurvoitto tuli Vincennesistä 4-vuotiaana, kun ori vei UET Grand Prixin ykkösen.

Power sai seiskaradan. Vielä huonomman paikan sai Very Kronos, mutta ravatessaan se ehtii kasiradaltakin voittotaistoon. Mika Forss ajaa Petri Salmelan Hector Sisua, joka voitti viimeksi Umåkerissa ja kukisti silloin Powerin.

”Brambling suoritti oikein hyvin viimeksi. Kokeilimme ajaa ilman putseja, ja myös se toimi. Örjan oli myös oikein tyytyväinen hevoseen. Tuntuu, että olemme saaneet hevosen takaisin iskuun. Uskon, että sillä on vielä paljon annettavaa kilpailuissa. Se joutui nuorena kilpailemaan Calgary Gamesia ja San Moteuria vastaan. Born Unicorn teki viimeksi hyvän juoksun. Keula sai ajaa hiljaa, ja 60 merin takamatkalta tuleminen oli vaikeaa. Hevonen ei luovuttanut missään vaiheessa. Nyt meillä on hyvä lähtöpaikka, mutta Born Unicorn ei ole riittävän nopea pitääkseen keulat. Uskon hyvään sijoitukseen, jos emme jää liian paljon alussa”, Redén kertoi kaksikostaan Stall Zetin sivuilla.

Salmelan M.T.Oberon ja Ala-Rantalan Claude P.Hill juoksevat hopeadivisioonassa, joka on 75-pelin päätöskohde. Robert Berghin L.L.Royal on kakkosradalta selkeä suosikki.

Redénin Francesco Zetin kauden aloitusta on odotettu. Siitokseen keväällä keskittynyt voittokone saapuu radoille viime hetkillä, jos sen tähtäimessä yhä on Elitloppet.

Örjan Kihlströmin ajama Father Patrickin poika aloittaa 5-vuotiaiden Berth Johanssons Memorialissa, joka ajetaan ennen 75-kohteita. Vain neljä hevosta on uskaltautunut haastamaan. Antti Ala-Rantalan Narzario on yksi niistä. Se oli aiemmin Ruotsissa juuri Redénin valmennuksessa. Voittaja saa 200 000 kruunua.

Francesco Zet kilpaili 3-vuotiaana 10 kertaa totosijoin 8-1-0. 4-vuotiaana se voitti kaikki 9 kilpailuaan. Kriteriumista ja Derbystä tuli 4 miljoonan kruunun palkinnot orin 15,6 miljoonan voittosummaan.

