Toto75-ennakko Rättvik: Southwind Boko taas voittojahdissa, Best Ofdream Trio, Click Bait ja Mister Hercules kultadivisioonassa

Southwind Boko juoksee Diamantstoetissa, jossa ohjastavat oppilaat. Kokenut Andreas Lövdal nähdään Broadway Hallin tyttären kärryillä. Lövdal ajoi tammalla ykkösen Solvallassa huhtikuun alussa. 75-lähdöissä kilpailleet Marcus Liliuksen ajama Precious Thing ja Olle Wäjerstenin ohjastama Queen Tresher ovat tiukkoja haastajia. Southwind Boko oli perjantain peliprosenteissa suuri suosikki.

”Southwind Boko on voittanut viisi kertaa ylivoimaisesti. Voimia on jäänyt. Tamma on kehittynyt uskomattoman paljon tänä vuonna, viimeksi se kiersi radalta 12 voittoon. Nyt on selvästi tiukempi vastus, mutta hevonen on hyvin sisällä sarjassa. Treenit ovat sujuneet hyvin, ja hevonen tuntui hyvältä maanantain hiitissä. Jos mitään yllättävää ei tapahdu, niin meillä on tosi hyvät mahdollisuudet menestyä”, Nurmos sanoi.

Ego Boys Minne on Rättvikin pääkilpailu mailin matkalla. Osallistujista Best Ofdream Trio ja Mister Hercules juoksivat Elitloppetissa. Kim Erikssonin ajama Best Ofdream Trio pääsee kiihdyttämään ykkösradalta. Mister Hercules voitti Seinäjoki Racen keväällä.

Daniel Wäjerstenin Global Badman on viime vuoden voittaja. Click Bait sai mainion nelosradan, josta se hakee vimmatusti keulapaikkaa. Timo Nurmoksen Inti Boko on tehnyt kaksi starttia pitkän tauon jälkeen kelpo esityksillä. Huono lähtöratatuuri jatkuu, Inti Boko starttaa kymppipaikalta.

”Best Ofdream Triolla on hyvä paikka, ja keulaan pitää varmaan heti yrittää. Click Bait on tosi kova avaaja, ja se on vaarallinen heti alussa. Viimeksi ori palasi tasolleen. Ajamme taas kengät jalassa, sillä balanssilla hevonen menee varmemmin. Olen optimistinen ja uskon hyvään sijoitukseen”, valmentaja Erik Killingmo sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Björn Goopin valmentamia Onkel Investin hevosia kilpailee 75-kohteissa kolme. Ruffian juoksee 75-kakkosessa Klass II -sarjassa. Nurmoksen kova Decathlon lähtee juoksuradalta Magnus A Djusen ajamana ja on suosikki. Onkelin Yohan Hills ja Gatling ovat mukana 75-kuutosessa, joka on Klass I -sarja. Daniel Redénin Need’em on peliprosenteissa ykkönen. Onkel Investin hevosiin uskotaan myös paljon.

Pekka Lillbackan Wolt juoksee Björn Goopin ajamana ennen 75-kohteita ajettavassa 5-6-vuotiaiden lähdössä, jonka voittaja saa 100 000 kruunua. 5-vuotiaat ikäluokkamenestyjät Holter Odin ja Brenne Odin ovat suosikkeja. Jan-Olov Perssonin valmentama Wolt voitti viime vuonna Dalatravets Femåringselit-kisan.

