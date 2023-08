Toto75-ennakko Romme: Janne Korven Kinglet Bird suosikkina E3-finaalissa - "Tähän finaaliin olemme tähdänneet"

Kinglet Bird aloitti Daniel Redén valmennuksesta vakuuttavalla voitolla Mantorpissa. Nuncion tytär lähtee voittojahtiin 75-kuutosessa kakkosradalta Örjan Kihlströmin ajamana. Ikäluokan huipuista Larah Westwood (The Bank), Kitty Hawk (Fourth Dimension), Knickers Sisu (Southwind Frank), Coral Coger (Ken Warkentin) ja Frustration (Fourth Dimension) ovat vastassa.

“Kinglet Bird oli tosi hieno viimeksi. Myös Örjan oli tosi tyytyväinen siihen, miten hevonen liikkui ja oikeastaan kaikkeen. Tamma tarvitsi sen lähdön ennen tätä finaalia. Ja eritysiesti myös siksi, että treenipaikka vaihtui, ja valmennus oli ollut aiempaa raskaampaa. Nyt on lähtö alla, ja uskon, että hevonen menee edelleen eteenpäin. Tähän finaaliin olemme tähdänneet. Saimme maukkaan lähtöpaikan, ja Kinglet Bird vaikuttaa valtavan starttinopealta. Kun Örjan pyysi siltä viimeksi vähän alussa, niin se meni pang-keulaan. Balanssia kevennetään vähän lauantain starttiin”, Redén sanoi.

Magnus A Djuse ajaa Vegas Wanialla, jonka edellinen kilpailu on toukokuulta. Father Patrickin poika pääsee matkaan 75-kolmosessa kolmosradalta. Alessandro Gocciadoron suurlupaus Expo Wise As (Ready Cash) lähtee suursuosikkina sisäradalta. Lähtö on todella tasokas ja vilisee 3-vuotishuippuja. Reijo Liljendahlin Epsom As (Muscle Mass) on yksi kovista.

”Expo Wise Asilla on useita kovia haastajia tässä lähdössä, mutta kuin istun tämän hevosen takana, niin en pelkää ketään. Minulla ei ole koskaan ollut parempaa hevosta kuin Expo Wise As. Tuntuu kuin hevosella olisi Ferrarin moottori. Lähtörata yksi ei ole luultavasti paras Expo Wiselle, mutta hevonen on tullut koko ajan paremmaksi myös lähtemään”, Gocciadoro kertoi vihjeissään.

Tuore Suurmestari Consalvo on Niemisen tallin hevonen 75-kohteissa. Se starttaa Santtu Raitalan ajamana 2640 metrin matkalla ajettavassa kultadivisioonassa, joka on Super Lights lopp ja 75-nelonen. Ainakin Global Badman ja Seinäjoki Racen voittaja Mister Hercules ovat tiukkoja vastustajia.

Onkel Investin Yohan Hills on voltin kasiradalla 75-pelin avauskohteena ajettavassa Klass I:ssä. Onkel Investin toinen hevonen Dajanov juoksee 75-kakkosessa Klass II:ssä. Marko Korven valmentama Jax Journey on yksi vastustajista.

Toto75-kierroksen päätöskohde on hopeadivisioona. Einari Vidgren Oy:n Global Classified lähtee radalta kuusi. Gocciadoron kaksinkertainen Suomen voittaja Don’t Say Gar on suosikki.

Lyhyen matkan E3-finaalit ajetaan uudella konseptilla, varsinaisia karsintoja ei ajettu. Ennen Toto75-kohteita ajetaan neljä E3 Chansen-lähtöä, kaksi tammoille ja kaksi oriille/ruunille 225 000 kruunun ykkösillä. Pekka Korven Quadriofoglio (Trixton) starttaa toisessa urospuolisten lähdössä. MM-turnauksesta kotiin suuntaava Santtu Raitala ohjastaa.

Markku Niemisen valmentama ja Raitalan ajama Caia (Cantab Hall) ja Hannu-Pekka Korven Icella (Maharajah) juoksevat toisessa tammojen lähdössä. Björn Goop ohjastaa Icellaa.

