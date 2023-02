Toto75-ennakko, Romme: Timo Nurmoksen Seismic Wave on yksi suosikeista

Kiivasvauhtinen mailin ryhmä American Trot on Rommen lauantain 75-kierroksen tähtikohde. Nurmoksen valmentama Seismic Wave on lähdön mielenkiintoisin hevonen. 8-vuotias Explosive Matterin poika palaa tauolta, edellinen kilpailu on marraskuulta.

Seismic Wave nousi vuonna 2021 avoimiin lähtöihin ja oli kohuhevonen. Se kilpaili Elitloppetissa, mutta jäi karsinnassa seitsemänneksi. Hannu Torvinen ajoi sen Kymi Grand Prixissä kolmanneksi, Ce Bello Romain voitti. Seismic Wave kävi toistamiseen Suomessa, mutta St. Michelissä se laukkasi. Unohtumaton Face Time Bourbon vei voiton.

”Seismic Wave on mennyt tosi hyvin ainakin aikaisemmin myös suoraan tauolta, ja 1600 metriä on hevosen paraatimatka. Tässä avataan varmaan tosi kovaa, ja on vaikea ennakoida juoksunkulkua. Seismic Wave tuntuu hyvältä, ja uskon, että se on heti valmis tekemään kunnollisen suorituksen. Minulla on hyvät fiilikset, hevonen on hyvä ja terve”, Nurmoksen tallin Andreas Lövdal kertoi ATG:llä.

Kovat avaajat Click Bait ja Chapuy pääsevät Rommessa lähtemään Magnus A Djusen ajaman Seismic Waven sisäpuolelta. Kovakuntoinen Four Guys Dream starttaa radalta kuusi.

Nurmoksella on yhteensä neljä hevosta Rommen 75-kohteissa. Lövdal itse ajaa avauskohteessa Express Lovea, joka starttaa juoksuradalta. Express Love juokse ensimmäistä kertaa pronssidivisioonassa.

”Express Loven starttinopeus vaihtelee, volttilähtö ei ollut sille aina helpointa. Mutta rata 7 on ihan hyvä. Siinä pääsee kiihdyttämään yksinään ja yrittää löytää rytmiä. Express Love on yksi monista, joka pitää huomioida peleissä”, Lövdal kertoi.

Nurmoksen Samaritana starttaa voltin vitosradalta Diamanstoetissa, joka juostaan 75-kuutosena. Lövdal ohjastaa.

”Vitosrata ei ole hauskimmasta päästä. Samaritana sai lähdön tauon jälkeen Solvallassa, ja sarja istuu tosi hyvin, se pääsi vielä paalulle. Viimeksi hävisimme lähdön varmaan siihen, kun tamma ei ollut ihan balanssissa alkumatkalla, ja jouduin tukemaan sitä erityisesti kaarteissa. Solvallassa hevonen meni marraskuussa 12,7 täyden matkan. Jos se nyt menee 13,5, niin lähellä ollaan. Voisiko Smaritana olla kierroksen varma”, Lövdal kysyy hymyillen.

Nurmoksen Destino D.J. juoksee 75-pelin päätöskohteessa, joka on Klass I. Jorma Kontion ajamalla Wishing Stonen pojalla on ysirata mailin ryhmässä.

”Ysirata saattaa olla ihan hyvä, Destino on hieman jännittynyt lähtötilanteessa. Voi olla, että hevonen tarvitsee pari lähtöä ennen kuin on parhaimmillaan ja juoksee 11-tuloksia. Mutta kunto on hyvä”, Lövdal totesi.

Peräti kolme Onkel Investin hevosta nähdään ennen 75-kohteita ajettavassa lähdössä, joka on 2140 metrin voltti. Somethingroyal ja Tara Hills lähtevät paalulta ja The Primerose takamatkalta jahtaamaan 100 000 kruunun ykköstä. Björn Goop on kolmikon valmentaja.

