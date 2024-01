Toto75-ennakko Romme: Voittokone Suomesta ykkösradalla

Tuomas Korvenojan Papa Rock on napsinut voittoja Lahdessa ja Vermossa. Viimeksi se hallitsi johtopaikalta Vermon 2640 metrin ryhmää. Sillä on Rommessa voltin ykkösrata 75-pelin kolmoskohteessa.

”Papa Rock on kehittynyt viime kuukausina hienosti. Hevonen on kasvanut paljon ja on suuri, se on alkanut myös jaksaa mennä kunnolla. Hevonen tuntuu valmiimmalta ja hyvältä tällä hetkellä. Se pystyy tekemään juoksun myös itse. Viimeksi se tuli terävästi loppuun ja on ollut myös vahvempi koko ajan. Uskon paljon tähän kauteen. Sisäradan lähtöpaikka on paras mahdollinen. Muiden lähtönopeudesta en ole selvillä, mutta Papa Rock lähtee hyvin ja yleensä varmasti. Uskon, että hevonen riittää tässä seurassa”, Korvenoja sanoi.

Lähdössä on mukana monta voitokasta menijää. Marcus Schönin Janks Morton on hävinnyt urallaan vain kerran. Bengt on voittanut yli puolet starteistaan.

”Janks Morton loukkaantui ja tuli meille valmennukseen ja oli yli vuoden poissa radoilta. Nyt hevonen on saanut olla terveenä ja kilpailla säännöllisesti. Uskon, että se etenee ylöspäin sarjoissa. Viimeksi voitto kotiradalla tuli vakuuttavasti. Kaikki on sujunut hyvin sen startin jälkeen. Lauantain vastusta en tunne kovin hyvin, mutta Korvenojalla on hevonen, joka näyttää hyvältä”, Marcus Schön kertoi Kanal75:n haastattelussa. Schön laittoi Janks Mortonin varmaksi 5Tippar-vihjeissä.

Timo Nurmoksen Mellby Knekt on iso suosikki 75-vitosessa, joka on Klass I. Mellby Vikingin 5-vuotias poika on startannut viisi kertaa ja voittanut neljä lähtöä. Mikko Ahon varmasti kilpaillut Gasparito on yksi vastustajista.

”Ajoin Mellby Knektillä hiitin tiistaina, ja se oli hyvä. Hevonen sai pienen paussin, kun se rokotettiin joulukuun alussa. Vaikea sanoa, onko hevonen heti huippukunnossa, mutta ainakin se on hyvin valmisteltu. Mellby Knekt kehittyi paljon viime vuonna, se ei ole ollut loukkaantunut, mutta on tarvinnut aikaa. Hevonen on nopea alussa, mutta se osaa tulla myös takaa”, Nurmos sanoi.

Pronssidivisioona aloittaa 75-kierroksen. Korvenojan Laxvikens Amiralin piti juosta siinä, mutta sen voittosumma nousi yli 900 000 kruunun, kun UET:n uudet kurssit tulivat voimaan vuoden vaihteessa. Jonna Irrin Joshua B.R. ja Mikko Ahon Ready Trophy tuovat nyt suomalaisväriä lähtöön.

Hopeadivisioona päättää 75-pelin. Siinä kilpailee kolme Einari Vidgren Oy:n omistamaa hevosta. Oskar J Anderssonin ajama Djokovic ja Mika Forssin Radetzky tulevat Matti Nisosen valmennuksesta. Mattias Djusen tallin Global Classified sai vidgreniläisistä parhaan lähtöpaikan. Jorma Kontion ajama Bold Eaglen poika starttaa kakkosradalta.

Jonna Irrin Mami Chulo juoksee ravien avauslähdössä, joka on monté. Elina Pakkanen ohjastaa.

