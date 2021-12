Toto75-ennakko: Samu Sundqvist: ”Spickleback Face pidettävä alussa takana”

”Voitettiin viime vuonna sama lähtö, Hannu Korven Grainfield Aiden oli kakkonen, se oli viimeinen hevonen, mikä ohitettiin”, Sundqvist muisteli.

Kultadivisioonan matka on 2640 metriä. Kotiradan Spickleback Face on vankka suosikki. Se tulee menestysvalmentaja Daniel Wäjerstenin tallista. Melkko & Sorosen Mr Golden Quick voitti Rommessa ja on yllätysvalmis.

Sundqvist on jatkanut Selmer I.H:n ohjastajana, vaikka se siirtyi myynnin kautta Gabriella Laestanderin valmennukseen

”Eteenpäin täytyy ajaa. Alussa täytyy pitää huoli, ettei Daniel Wäjerstenin Spickleback Face pääse etupuolelle. Toivottavasti yllämme keulaan asti. Sisäpuolen hevoset eivät ehkä ole sellaisessa vireessä, että niillä vastataan.”, Sundqvist kertoi.

”Tauon aikana Selmeriä vähän huollettiin. Kun sen kotipuolessa treenipaikat ovat olleet kovia, se tarvitsi startin alle. Ja ihan suunnitellusti edettiin, tauko, Bodenin startti ja sitten Bergsåker. Bodenissa hevonen oli hyvä kakkonen Swaggerin takana, mutta sen huomasi, että se tarvitse sen startin, jotta vire löytyy.”

”Uskon hyvään sijoitukseen. Sen verran oli valmentajan kanssa puhetta, että voisimme kokeilla ensimmäisen kerran avata korvat kokonaan. Sillä on tähän asti ajettu korvahupuilla ja pumpuleilla, huput on vedetty, mutta pumpulit ovat jääneet vielä korviin. Nyt laitetaan vetopallot, Katsotaan nyt, jos valmentaja kokeilee ensin kotona, ja sitten lauantaina laitetaan starttiin. Luulen, että tuollaiseen Love Youn jälkeläiseen tulee hyvin vielä puhtia, kun korvat avataan kokonaan. Mutta Spickleback Face on kova vastustaja, Daniel on tehnyt mahtavaa työtä hevosen kanssa.”

Avauskohteessa Diamanstoetissa Melkon tallista on tulessa kaksi tammaa. Bellatrix Club pääsee matkaan oivalta kolmospaikalta. Didi Dam on voltin perusmatkalla takarivissä. Paalun voitokas Navona ja takamatkan Zante Grif ovat kovia vastustajia.

Mika Haapakankaan Tattoo Avenger ei ole arvontakoneen suosikki. Ruuna sai radan 12 pronssidivisioonaan, joka ajetaan mailin matkalla. Tattoo Avenger pystyy paikasta huolimatta korkealle.

