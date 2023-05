Toto75-ennakko: San Moteur on suuri suosikki Paralympiatravetin finaalissa

Björn Goopin San Moteur joutui jättämään Paralympiatravetin karsinnan väliin kuumeen vuoksi. Se sai kuitenkin villikortin finaaliin.

Håkan Arvidsson on Björn Goopin eno. Hän on San Moterurin kasvattaja ja omistaja yhdessä Goopin perheen kanssa.

”San Moteur tuntui ihan täydelliseltä viimeistelyhiitissä. Uskon, että hevonen on huippukunnossa tai ainakin todella lähellä sitä. Valmistautuminen on sujunut oikein hyvin. San Moteur joutui jättämään vain yhden treenin väliin kuumeen vuoksi, muuten olemme pystyneet etenemään ihan suunnitelmien mukaan. Hevonen tuntuu selvästi paremmalta mitä se oli ennen avausstarttia”, Arvidsson kertoi Kanal75:n jutussa. Arvidsson osallistuu aktiivisesti myös San Moteurin valmentamiseen.

San Moteur starttaa kuutosradalta. Se oli peliprosenteissa perjantaiaamuna iso suosikki. San Moteur osaa lähteä reippaasti, ja uskotaan, että sille myös luovutetaan keulapaikka.

Vastus on kova, kuten kuuluukin, kun ajetaan suurpalkinnosta. Seinäjoki Racen sankari Mister Hercules on kolmosradalta varmasti vaarallinen. Milliondollarrhyme on sisäradalla, ja Fredrik B Larsson saattaa ajaa keulasta. Jimmy Ferro B.R. hurjasteli Färjestadin 5-vuotislähdössä vakuuttavaan voittoon. Chapuy on huippunopea lähtijä, se voi pinkaista keulaan.

Jovialityn tähdittämä 4-vuotiaiden tammojen Drottning Silvias Pokal juostaan 75-pelin kakkoskohteena. Erik Adielssonin ajama Joviality on nelospaikalla ja velvoitettu voittamaan. Conrad Lugauerin Riverdale Z on voittanut kaikki kuusi starttiaan. Sen uskotaan olevan Jovialityn kovin haastaja. Jorma Kontio ohjastaa Conrad Lugauerin toista hevosta Jade Sisua.

”Joviality oli suurin piirtein sellainen karsinnassa, mitä uskoimme. Kun se tuli USA:sta Ruotsiin, niin en ollut oikein varma, miten kauan menee, kun se sopeutuu uusiin olosuhteisiin. Karsinnan jälkeen tamma on mennyt rauhallisia intervallitreenejä ja alkaa tulla aina vaan parempaan kuntoon”, valmentaja Sabine Kagebrant kertoi Kanal75:n haastattelussa.

Konung Gustaf V:s Pokal eli Kungapokalen on oriiden/ruunien finaali ja 75-nelonen. Siinä Tetrick Wania kohtaa ikäluokan ykkösen Bedazzled Soxin. Conrad Lugauer uskoo Tetrick Waniaan kovasti. Hän laittoi Riina Rekilän kasvatin varmaksi 5Tippar-vihjeisiin. Sisäradalta lähtevä Dancer Brodde on lähdön kolmas kova.

”Olimme todella vaikuttuneita Tetrick Wanian karsintajuoksusta. Tiesimme, että se on poikkeuksellisen hyvä hevonen, mutta emme osanneet odottaa, että se suorittaa jo nyt näin hienosti. Olemme ylpeitä, että olemme onnistuneet saamaan sen takaisin huipputasolle. Mitään taktiikkaa en suunnittele etukäteen. Minulla on vahva hevonen, joka selvittää monet juoksunkulut”, Lugauer sanoi.

Suomalaishevosia kilpailee ennen 75-kierrosta. Mika Haapakankaan Special Topmodel sai takarivin lähtöpaikan Stoeliteniin. Alessandro Gocciadoron viimeksi hurjastellut Clarissa on vierellä. Haapakankaan Special Chance sai volttilähtönä ajettavassa Klass I:ssä kasiradan. Dwight Pieters ohjastaa Haapakankaan hevosia.

Toto-kohteisiin tästä