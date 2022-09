Toto75-ennakko Skellefteå: Ari Aatsingilla ja Niko Jokelalle kaksi yllätyssaumaa

Ari Aatsingin President Lindy pääsee vielä voittosummansa puolesta hopeadivisioonaan. Niko Jokelan ajama varmakuntoinen ori on mailin ryhmässä kuutospaikalla. Oskar J Anderssonin Readly Lavec on kova haastaja. Se kilpaili viimeksi Jubileumspokalenissa. Lähtö on 75-pelin vitoskohde.

”President Lindy teki viimeksi hyvän juoksun Bodenissa. Selmer I.H. vain meni lopussa ohi. Siinä ehkä tuli se luokkaero esiin. Nyt ei Selmeriä ole vastassa. Hevonen lähtee kovaa, ja starttiin ladataan, vaikka lähtöpaikka on vähän ulkona. Maili on meidän hevosen mielimatka. Kyllä me jotain saamme tästä lähdöstä. Vastustajia en tunne, mutta Readly Lavec näyttää kovalta”, Jokela sanoi.

Aatsingin Chrissies Symphony juoksee Diamanstoetissa, joka on 75-nelonen. Sandra Erikssonin Keira de Veluwe on yksi vastustajista. Chrissies Symphony on kilpaillut tällä kaudella 9 kertaa ja voittanut 4 lähtöä. Sillä on juoksurata.

”Tamma oli hyväntuntuinen viimeksi Torniossa, siellä se on voittanut monta kertaa. Täytyy yrittää päästä juoksuradalta niin matkaan, että pääsisimme sisäradalle. Siitä voisimme riittää kärjen tuntumaan. Ove A:n hevonen (Olly Håleryd) näyttää vaaralliselta”, Jokela totesi.

Stig Lindmarks Styrkeprov juostaan nimensä mukaisesti 3140 metrin matkalla. Voittaja saa 200 000 kruunua. Samu Sundqvistin ajama Selmer I.H. on yksi suosikeista, vaikka se joutuu starttaamaan 40 metrin takamatkalta. Love Youn poika osoitti oivaa virettä, kun se voitti viime viikon torstaina Bodenissa. Selmer jaksaa matkan ja voi kiertää koko porukan. Zorro Swing on toinen kova takamatkan hevonen.

Robert Berghin L.L.Royal pääsee matkaan 20 metrin paalulta. Se oli lauantaina hyvä kolmas pronssifinaalissa. Paaluhevosista mielenkiintoinen on norjalainen Pretty Devil, joka kävi Torniossa voittamassa Midnight Racen syyskuun alkupuolella. Magic Cash on mennyt mainiosti juuri pitkän matkan kisoja. Rurik Kjötarin Flight Deck nappasi viimeksi nelossijan Kaustisen styerlähdössä. John Östman ohjastaa voitokasta norjalaista Rambunctious Ravinia.

Monika Kolppasen Cheap Thrills on ykkösradalla 75-avauksessa Klass I:ssä, joka ajetaan volttilähtönä. Kolppasen toinen hevonen, voitokas Conrads Kickoff kohtaa Indy Journeyn ja Timo Jutilan seuraavassa kohteessa Klass II:ssa.

Antti isomaan valmentama ja Ville Koiviston ajama Björkeviking jahtaa 100 000 kruunun ykköstä 15 hevosen autolähdössä. Lassic Point. Massive Clout ja Aiming To Win juoksevat montélähdössä.

Steggbest Minne on toinen perinteinen Skellefteån huippupäivän lähtö. Öystein Tjomslandin Grisle Odin G.L. juoksi viimeksi Ruotsin ennätyksen 2600 metrillä. Nyt ajetaan maili, ja lähtörata on seitsemän. Tallikaveri, Jorma Kontion ajama Våler Nikolai on kova haastaja.

