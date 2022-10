Toto75-ennakko Solänget: Kierroksen yllätyskortit Samu Sundqvistin tallista

Sundqvistilla on omasta tallista kaksi hyväkuntoista hevosta mukana 75-kohteissa. Facing Life juoksee Diamantstoetissa, joka on 75-kakkonen. Tamma sai haastavan lähtöradan kahdeksan volttilähtöön. Ove A Lindqvistin Olly Håleryd on sijoittunut kaikissa kilpailuissaan kahden parhaan joukkoon ja on suosikki. Facing Lifen viime esitys oli sellainen, että kykyjä hevosella on paljon.

”Facing Life oli todella hyvä ja innokas menemään viimeksi ja ravi sujui hyvin. Kun annoin menoluvan loppusuoralla, hevonen jätti muut yhteen askeleeseen. Nyt on hyvä yrittää 75-lähdössä sellaisen esityksen jälkeen. Vaikea sanoa, mihin jäämme kasipaikalta. Viimeksi meillä oli korvahuput, mutta niitä ei tarvinnut käyttää. Loppuviikon viimeistelyt sujuivat hyvin”, Sundqvist sanoi.

Sundqvistin toinen omavalmennettava Il Capitano Mearas juoksee vitoskohteena ajettavassa Klass II:ssa. Bold Eaglen 4-vuotias poika sai mainion kakkosradan, matka on 2640 metriä.

”Il Capitano Mearas on tosi hieno hevonen ja näyttänyt olevansa juoksija. Kaikki on sujunut hyvin Bergsåkerin startin jälkeen. Saimme hyvän lähtöradan, ja Il Capitano on nopea avaaja. Ajan alussa eteenpäin. Jos pääsemme keulaan, niin suunnitelma on testata, miten hevonen menee johtopaikalta. Il Capitano oli hyvä viimeistelyssä. Toivottavasti juoksut onnistuvat kummankin oman hevosen kanssa”, Sundqvist kertoi.

Perinteinen 2140 metrin Silverörnen on iltapäivän ykköskilpailu. Kisa ajettiin ensimmäisen kerran 1967. Reijo Liljendahlin valmentama Shadow Woodland on viimeisin suomalaisvoittaja, se oli ykkönen 2016 ja 2017.

Ykkösradalle arvottu Diamanten ei starttaa. Daniel Wäjerstenin Global Badman ja Timo Nurmoksen Antonio Trot ovat suosikkeja. Petri Salmela on ilmoittanut Leave Your Sox Onin rohkeasti eliittisarjaan, vaikka ruuna olisi mahtunut myös hopeadivisioonaan. Samu Sundqvistin ajama ja Gabriella Laestanderin valmentama Selmer I.H. on hyvällä lähtöpaikalla, kolmosradalla.

”Lähtörata parani Selmerillä vielä pykälällä, kun Diamanten jäi pois. Selmer on tehnyt hyvät startit tauon jälkeen. Toivottavasti pääsemme sisäradalle, sitten katsotaan, mihin se riittää. Selmerin aika ei ole ehkä ihan vielä, mutta hyvä talvi meille on tulossa”, Sundqvist uskoi.

Pekka Lillbackan Wolt on yksi Perssonin tulevista ykkössarjalaisista. Se kilpailee 75-nelossa Säterbests Minne – Dubbelcupen -lähdössä, jossa paras palkitaan 200 000 kruunulla. Mats E Djusen ajama Wolt starttaa 40 metrin takamatkalta. Vastus on tiukka kuten finaalissa kuuluukin. Paalulla on monta voitokasta norjalaista ja ruotsalaista.

Persson uskoo kovasti oriin mahdollisuuksiin. ”Wolt on nyt 5-vuotiaana näyttänyt, että se on yksi ikäluokan parhaista ja tienannut tänä vuonna 560 000 kruunua. Miljoonan voittosummasta puuttuu enää vain vähän. Viimeksi ori oli tosi hyvä kakkonen Bergsåkerissa. Nyt on paljon kierrettävää, mutta Wolt on huomioitava, jos se on yhtä hyvä kuin aiemmin.”

Kylmäveristen avoin lähtö Nordgubbens Minne ajetaan ennen 75-kohteita. Jan-Olov Perssonin Smedheim Solan kiri toivottomista asemista kuudenneksi Turun PM-kisassa. Lähtörata on taas ikävä. Öystein Tjomslandin Grisle Odin G.L. on iskussa ja 2640 metrin matka suosii sitä.

