Toto75-ennakko Solvalla: Eddy West kohtaa sopivan vastuksen ja on jackpotkierroksen varma

Kultadivisioonahevoset saavat tyytyä 150 000 kruunun ykköseen, kun kullassa ei ajeta finaalia. Eliittisarjalaiset pääsevät kilpailemaan 500 000 kruunun ykkösestä Bergsåker Winter Trotissa 18. helmikuuta.

Eddy West lähtee kisaan suurena suosikkina, vastus ei ole kovimmasta päästä. Hevosen valmentaja-ohjastaja Claes Sjöström on lomaillut Bahamalla. Hän kertoi hevosistaan 75-podcastissa.

”Sain lomalle valmennusraportteja, ja Eddy Westin hoitaja Viktor Malmrot on ollut vastuussa hevosesta. Hän on erittäin tyytyväinen Eddy Westin otteisiin. Joulukuun viimeisen startin jälkeen hevonen rokotettiin ja madotettiin, ja se sai ottaa 10 päivää rauhallisemmin. Taukoa on nyt kuukausi. Eddy on yleensäkin aika kevyesti treenattu, ja uskon, että se on kunnossa heti”, Sjöström kertoi.

Daniel Wäjerstenillä on kuusi valmennettavaa 75-kohteissa ja kaksi kovaa suosikkia. 75-kakkosessa, Klass II -finaalissa, Chitchat starttaa kasipaikalta. Maharajahin poika on kilpaillut 9 kertaa ja ottanut 7 voittoa. Onkel Investin Jarel Boko jahtaa myös 220 000 kruunun palkintoa valmentaja Björn Goopin ajamana.

”Chitchat on ollut vakuuttava viime starteissa ja jatkanut treeneissä hyvin. Olemme tyytyväisiä kaikkeen muuhun paitsi lähtörataan. Solvallassa on vaikea päästä matkaan kasiradalta. Yritän ajaa vähän matkaa ja päästä johonkin parijonoon. Hevoselle käy kaikki juoksupaikat”, Wäjersten sanoi.

Wäjerstenin toinen paljon pelattu hevonen Borups Victory starttaa 75-pelin päätöskohteessa, joka on pronssidivisioonafinaali. Borups Victory on tehnyt kolme starttia Wäjerstenin valmennuksesta, tuloksena kaksi voittoa ja yksi kakkonen. Solvallassa lähtörata on neljä, ja voitto on lähellä. Petri Salmelan valmentama Power Blaster nappasi kolmossijan Östersundissa, ja se toi paikan pronssifinaaliin. Ulf Ohlssonin ajama ori sai lähtöradan 11

”Borups Victory oli oikein hyvä myös viimeksi. Olin todella tyytyväinen esitykseen. Startteja tulee nyt vähän tiheämmin, ja aikaisemmassa historiassa se ei ollut hyvä hevoselle. Kuitenkin kaikki näyttää hyvältä, eikä mikään viittaa siihen, että hevonen olisi huonompi. Hevonen avasi viimeksi kovaa, ja nyt yritämme avata vielä kovempaa, jos tarvitaan”, Wäjersten totesi.

Margaretas Tidiga Unghästserie-sarjoja juostaan neljä 300 000 kruunun ykkösillä. Iltapäivä alkaa 3-vuotiaiden oriiden/ruunien Margareta-sarjalla, joka on Toto4-pelin avauskohde. Riina Rekilä matkaa Solvallaan Vegas Wanialla, joka aloittaa 3-vuotiskauden. Father Patrickin ja Random Destinyn poika sijoittui Svensk Uppfödningslöpningissä kolmanneksi ja päätti kautensa voittoon joulukuussa Solvallassa.

Vegas Wania saa vastansa joukon lupaavia ikätovereita: Magical Survivor (Tobin Kronos), L.Way Joli (Broadway Hall), Global Etalon (Brillantissime), Gloire d’Empire (Up And Quick) ja Västerbo Exciting (Jocose).

Merrill Boko (Chelsea Boko), Jade Sisu (Read Cash) ja Bikana Wine (Propulsion) ovat suosikkeja 4-vuotiaiden tammojen Margareta-lähdössä, joka ajetaan myös ennen 75-kierrosta.

Erwin Botin voittokone Milan Boko (Ready Cash) saapuu Hollannista 4-vuotiaiden oriiden/ruunien lähtöön, joka on 75-pelin neloskohde. Wäjerstenin Byron Face ja Sjöströmin Bugatti Hall ovat haastajia.

”Bugatti Hall on kehittynyt kovasti viime kuukausina. Se aloitti 4-vuotiskauden ihan hyvällä esityksellä. Lähdössä ei ole mitään ylivoimaisia hevosia, emmekä lähde lyötyinä matkaan”, Sjöström totesi.

Svampenissa ja Uppfödningslöpningenissa kakkoseksi sijoittunut Frustration (Fourth Dimension) on suursuosikki 3-vuotiaiden tammojen sarjassa, joka juostaan 75-kohteiden jälkeen.

