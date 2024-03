Toto75-ennakko Solvalla: Kaikki luottavat High On Pepperiin

Jorma Kontion ajama High On Pepper sai lähtöradan 10. Melkko&Sorosen tallin Ready Cashin poika hakee yhdeksättä peräkkäistä voittoa kultafinaalissa (75-3). Phoenix Photo hävisi High On Pepperille Bergsåkerissa ja Dats So Cool Mantorpissa. Nelosradalta lähtevä Phoenix Photo on tiukin haastaja. Lähdön alku on mielenkiintoinen, kun starttiraketit Chapuy, Sweetman ja Phoenix Photo iskevät yhteen.

”High On Pepper on juossut kahdeksan peräkkäistä voittoa. Se oli hyvä jo viime vuoden loppupuolen voitoissa, mutta ehkä vielä parempi tämän vuoden voitoissa kuukauden tauon jälkeen. Voimia on jäänyt kaikissa varastoon. Kotona hevonen on tuntunut hienolta. Takarivi on miinus, hevonen on oppinut avaamaan paremmin, kuitenkin optimistisin mielin kohti lauantaita. Toki täytyy muistaa, että monet vastustajat juoksevat ilman kenkiä ja vauhtia juoksuihin tulee lisää.”, Katja Melkko sanoi.

Pronssifinaalista (75-7) voi tulla lisää menestystä Melkon talliin, kun It’s Peppertime pääsee matkaan kakkospaikalta. Timo Nurmoksen Esposito ja André Eklundin Jalapeno K ovat kovia vastustajia. Rovaniemen voittaja The Oak L.A. sai radan 11.

”It’s Peppertime oli jättihyvä viimeksi Solvallassa ja voitti kaikki voimat tallella. Jorma oli suoritukseen tosi tyytyväinen. Kaikki on ollut kotona hyvin startin jälkeen. Starttinopeus vähän vaihtelee, hevonen osaa olla myös nopea, mutta tärkeintä on, ettei tule alussa laukkaa. Katsotaan, miltä sää ja rata näyttävät. Saattaa olla, että ajamme ilman kenkiä”, Melkko kertoi.

Rovaniemen Arctic Challenge -kuskikisan voittajalla Petri Salmelalla on kaksi hienokuntoista hevosta finaaleissa. Quantity Of Time juoksee Diamantstoetissa(75-4) ja Judge Dredd Sisu Klass I:ssä (75-6), Mika Forss ohjastaa. Molemmilla hevosilla on yllätyssauma. Judge Dredd Sisu kohtaa Timo Nurmoksen voitokkaan Mellby Jailin.

Einari Vidgren Oy:n Global Classified kilpailee hopeafinaalissa (75-5). Magnus A Djuse ajaa, ja lähtörata on viisi. Adrian Kolgjinin tallin Danao Degli Dein kärryillä nähdään sen entinen valmentaja Alessandro Gocciadoro, joka saapuu Solvallaan myös monen oman hevosen kanssa. Danao Degli Dei on kakkosradalta selkeä suosikki. Sen suoritusta odotetaan suurella mielenkiinnolla. 5-vuotias ori saatetaan nähdä myös kevään kovissa kansainvälisissä lähdöissä.

”Tämä on kiitos vanhalle valmentajalle, kun hän jätti Danao Degli Dein meille treeniin. Gocciadoro saa nyt ajaa finaalissa. Hevonen oli kilpaillut pitkään, kun se tuli meille ja sai kuukauden tauon. Olimme tosi yllättyneitä, kun se juoksi heti 11,3-tuloksen. Se näytti, että se on tosi hyvä kilpahevonen. Danao on kuuma hevonen, ja Alessandro antaa varmaan sen mennä. Hevosen paras ominaisuus on, että se jaksaa pitää kovaa vauhtia pitkään. Vaikka avauksesta tulisi kova, niin uskon, että Danao vetää maaliin saakka”, Dante Kolgjini sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Stoeliten on 75-kierroksen avauskohde. Marcus Schönin valmentama 4-vuotias jenkkitamma Secret Volo aloittaa Ruotsissa. Walnerin tytär oli neljäs Tammahambossa. Stall Courant osti sen 200 000 dollarilla marraskuussa. Stoeliten on hienotasoinen, vaikka tammoja on vain yhdeksän. Daniel Redénin Felicia Zet, Timo Nurmoksen Aurelia Express, Alessandro Gocciadoron Dea Sprint Bar ja Björn Goopin Betting Pacer ovat tammahuippuja.

Solvallan neljä ensimmäistä lähtöä ovat loistavatasoisia Margareta-sarjan koitoksia. Garde Hästar AB:n ja Terästallit Oy:n Alina Garde (Djali Boko) on 3-vuotiaiden tammojen lähdössä. International Haciendan ja Juha Saarijärven Currency Artist (Royalty For Life) kilpailee 3-vuotiaiden urosten lähdössä, jossa useimmilla osallistujilla näkyy kaksi voittoa tulosrivissä.

