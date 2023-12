Toto75-ennakko Solvalla: Katja Melkon ja Janne Sorosen High On Pepper jahtaa suurvoittoa

Lauantain suurin ykkönen 220 000 kruunua maksetaan Hästägarkannan-Stayerlähdössä, joka on 75-nelonen. Team Melkko&Sorosen High On Pepper on tehnyt hienon 5-vuotiskauden, voittosumma on karttunut jo 1,2 miljoonalla kruunulla. Jorma Kontion ajama Ready Cashin poika starttaa stayerlähtöön 80 metrin takamatkalta. Pitkien matkojen erikoishevonen Ferrari Sisu on rinnalla. Voitokkaat Mateo di Quattro, Reven Dejavu ja Kinky Boots lähtevät 20 ja 40 metrin paaluilta. Kai Kumannon Cala Bona starttaa ainoana perusmatkalta ja voi riittää korkealle. Toiveita ei laske ohjastaja, joka on Björn Goop.

”High On Pepper on tehnyt loppuvuonna hienoja juoksuja, viime starteissa sillä on jäänyt voimia. 80 metrin pakilta on monta kierrettävää, mutta onneksi on kolme kilometriä aikaa tehdä sitä. Kengät jalassa pitää mennä, kun ollaan joulukuussa, mutta se ei ole mikään ongelma. Hevonen on tehnyt hyviä juoksuja myös kengät jalassa. Meillä on ollut tallissa hevosia kipeinä, mutta High On Pepper on tähän asti välttynyt sairastumiselta”, Katja Melkko kertoi.

Kultadivisioona, 75-kolmonen, on perinteinen Frances Bulwarks lopp. Björn Goop tuo norjalaisen 12 miljoonaa kruunua tienanneen Moni Vikingin kisaan pitkältä tauolta. Milliondollarrhyme, Sourire Frö ja Rome Pays Off ovat haastajia. Moni Viking oli perjantaiaamun peliprosenteissa suuri suosikki.

Peter Zadel Goopin tallilta kertoi medialle, että Moni Vikingiä on valmennettu kolme kuukautta, ja se on heti valmis tekemään hyvän suorituksen. Tähtäin on kuitenkin Ranskan kilpailuissa.

Timo Nurmoksen tallista tulee kaksi isoa suosikkia. Mellby Jail juoksee 75-kakkosessa, joka on Klass II. Magnus A Djusen ajama Readly Expressin poika joutuu lähtemään radalta 11 mailin ryhmässä.

”Mellby Jail teki viimeksi tosi hyvän juoksun. Se joutui revittämään kovaa ensimmäisellä takasuoralla, jotta sai keulat. Hevonen taisteli hyvin ja oli mennyt eteenpäin kauden avausstartista. Mellby Jail tuntuu entistä hienommalta ja notkeammalta, kun se on saanut kaksi starttia. Kuten olen sanonut aikaisemminkin, niin Melldy Jail on tallin suurin hevonen, sen säkäkorkeus on varmaan 174 senttimetriä. Nyt kokeilemme ensimmäistä kertaa jenkkikärryjä, jotka ovat erikoisen suuret. Katsotaan, miten se toimii lämmityksessä. Jos hevonen mahtuu juoksemaan, niin niillä ajetaan. Jenkkikärryt tuovat yleensä ensimmäisellä kerralla hyvän efektin”, Nurmos sanoi.

Nurmoksen Kendall Jackson kilpailee 75-pelin päätöskohteessa, joka on pronssidivisioona, ja lähtee nelosradalta Magnus A Djusen ohjastamana.

“Kendall Jackson on jatkanut hienoja juoksuja, ja viimeksi Bergsåkerissa se teki viiden tähden suorituksen. Lähtörata oli 11, ja hevonen tuli päätöskierroksella tosi vahvasti kakkoseksi lumipyryssä. Kendall Jackson on mennyt hyvin myös kengillä, ja viimeksi jouduimme laittamaan vielä hokit. Kengät eivät ole haitta, ehkä jopa päinvastoin. Hevonen on tuntunut hyvältä ja terveeltä treeneissä, ja nyt meillä on vielä hyvä lähtöpaikka”, Nurmos totesi.

Kokelasohjastajien Guldklockan kuuluu 75-peliin. Melkko&Sorosen Happy Go Pepper ei starttaa. Aleksi Flink ajaa omaa Kiss Sånnaa. Jörgen Westholmin valmentama Kentucky Derby on juossut 75-lähdöissä ja on yksi suosikeista William Ekbergin ajamana, samoin Elias Strandbergin ohjastama La Fille de Niky.

Dear Friend hakee jo neljättä peräkkäistä ykköstä Stoelitenissä, joka ajetaan ennen 75-kohteita. 4-vuotiaat Decision Maker, Jewilla ja Kayla Westwood ovat uusia vastustajia.

Horsepoint Oy:n kasvattama Crowd One Evo juoksee Solvallan avauslähdössä, valmentaja Björn Goop ajaa. Melkko&Sorosen Red Rosa starttaa 3-vuotiaiden Breeders Course Bonuslähdössä, jossa ykkönen on 125 000 kruunua. Onkel Investin Ruffian kilpailee spårtrappa-lähdössä.

Solvallan lauantai päättyy 4-vuotiaiden montélähtöön. Stall Nikkasen Månskenstösen aloitti montéuransa voitolla ja halajaa nyt toista ykköstä Jonathan Carren ohjastamana. Soundtrack sekä ranskalaiset Jetpack ja Joyful Diva ovat tiukkoja vastustajia.

Toto-kohteisiin tästä