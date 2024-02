Toto75-ennakko Solvalla: Pakkasen voittokone, High On Pepper kullassa ja Nurmoksen tykit

Aripekka Pakkasen valmentama Top Score juoksee 4-vuotiaiden oriiden/ruunien Margareta-lähdössä, joka on 75-nelonen. Mika Forssin ajama Love Youn poika sai radan 11. Timo Nurmoksen voitokkaat Never Give Up ja Bear High ovat kovia vastustajia. Lähtö on hurjan tasokas, mukaanpääsyyn vaadittiin 2000 karsintapistettä. Jokaisen hevosen tulosrivissä näkyy vähintään kaksi voittoa.

”Top Scorella on kaikki sujunut hyvin viime startin jälkeen. Uskon, että Solvallassa pystymme ajamaan kesäkengillä. Lähtö on kova, 300 000 kruunun ykkönen houkuttelee. Rata 11 antaa tietysti heti etua muille, mutta toivotaan, että kärjessä pidetään vauhtia. Vastustajia en tunne. Top Score pystyy menemään 14-14,5-tuloksen. Ei ne muut varmaan paljon kovempaa mene. Perjantaina päivällä matkustetaan Ruotsiin”, Aripekka Pakkanen kertoi.

Kultadivisioona, 75-kolmonen, ei ole finaalilähtö. Team Melkko&Sorosen High On Pepper tähdittää kisaa. Tuore Sylvester-voittaja jahtaa kuudetta peräkkäistä ykköstä Jorma Kontion ajamana. Vastus ei ole paha, ja High On Pepper on suursuosikki. Milliondollarrhyme on kovin haastaja kamppailussa 150 000 kruunun ykkösestä. High On Pepperin pikkuveli It’s Peppertime hakee kauden avausvoittoa pronssifinaalista, joka on 75-seiska.

”High On Pepper on tehnyt hienoja suorituksia jo pitkään. Se sai puhaltaa vähän Axevallan Sylvester-startin startin jälkeen. Hevonen tuntuu edelleen hienolta kotona”, Katja Melkko totesi.

”It’s Peppertime palasi viimeksi tauolta ja teki hyvän juoksun. Lähtörata on nyt parempi, vaikka olemme taas takarivissä, mutta pääsemme lähtemään ysipaikalta. Vastus on tietysti kova, mutta onnistuneella juoksulla kärkipään sijoitus on mahdollinen.”

Einari Vidgren Oy:n Global Classified taistelee 250 000 kruunun ykkösestä hopeafinaalissa, joka aloittaa 75-kierroksen. Magnus A Djuse palaa Mattias Djusen valmennettavan kuskiksi. Bollnäsin karsinnan voittaja Barbro Kronos on kakkosradalla.

Timo Nurmoksen tallista on mukana kovakuntoinen joukkue. Vain kerran urallaan hävinnyt Global Caps juoksee Klass II -finaalissa. Jorma Kontion ajama Ready Cashin poika tavoittelee kuudetta peräkkäistä voittoa numerolla 11. Yhteensä Global Caps on juossut 11 lähtöä ja voittanut 10 kertaa.

”Global Caps oli myös viimeksi tosi hyvä, kun se voitti -20 asteen pakkasessa. Esitys oli mielestäni loistava. Maalissa oli voimia. Kun hevonen on voittanut 10 lähtöä 11 kilpailusta, on kyse nykyajan raviurheilussa todella hyvästä hevosesta. Ja on muistettava, etteivät voitot ole tulleet helpoista lähdöistä. Bollnäsin jälkeen Global Caps sai levätä muutaman päivän, hiitit ovat olleet rauhallisia. Hevonen on tuntunut ihan yhtä hyvältä ja terveeltä kuin aiemmin. Valitettavasti radalta 11 ei ole helppoa voittaa. Mutta ori on osoittanut myös jaksavansa kiertää, toki pitää muistaa, että nyt on kyseessä finaali. Lauantaina varmaan pystymme ajamaan kesäbalanssilla”, Nurmos sanoi.

Nurmoksella on monta muutakin voitokasta menijää startissa. Mellby Jail juoksee kakkoskohteessa. Päätöskohteessa Nurmoksen Esposito on yksi suosikeista. Adrian Kolgjinilta kahdella voitolla aloittanut Danao Degli Dei on nyt täydellä matkalla, kun ykköset ovat tulleet mailin kisoista.

