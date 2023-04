Toto75-ennakko, Solvalla sunnuntaina, jackpotissa miljoonia euroja: Redénin Missle Hill ja Mister Hercules päätöskohteessa

Rommen pääsiäissunnuntain 75-ravit siirrettiin Solvallaan. Daniel Redénin tallista tulee Paralympiatravetin karsintaan kaksi kovaa kautensa aloittajaa Missle Hill ja Mister Hercules. On hyvä muistaa, että Mister Hercules on voittanut kauden aloitusstarttinsa kolmena viime vuotena.

Missle Hill on kuulunut pitkään eliittilähtöjen vakio-osallistujiin. Se voitti 5-vuotiaana Jubileumspokalenin 2020, Stoletheshow oli kakkonen. 8-vuotiaan Muscle Hillin pojan voittosumma on yli 6 miljoonaa kruunua.

“Missle Hill on treenannut hyvin koko talven, kuten meidän muutkin hevoset. Uskomme, että se tekee vahvan kauden. Se on nopea ja jaksava, mutta vaikea sanoa menestymisestä, kun lähtörata on vähän ulkona”, Redén totesi.

Mister Hercules oli ikäluokan kärkihevosia 3- ja 4-vuotiaana, vaikka Kriteriumissa ja Derbyssä tie katkesi karsintoihin. Viime vuonna 5-vuotiaana Mister Hercules juoksi 5 voittoa.

”Mister Hercules on saanut lisää lihaksia ja tullut varmasti vahvemmaksi talven aikana. Se on tehnyt aikaisemmin hyviä suorituksia myös takarivistä. Lähtörata on toki hankala, ja nyt tarvitaan myös tuuria, jotta voittaisimme”, Redén kertoi.

Solvallan 75-kierros käynnistyy Klass II:lla. Jonna Irrin Isac Journey ja Björn Goopin Yohan Hills starttaavat 2140 metrin volttilähdössä. Lähtö on erittäin tasainen. Timo Nurmoksen Mellby Imperial on niukka suosikki.

Kylmäveristen Dubbelcupen-finaalissa nähdään myös hevonen Suomesta. Tiina Koskisen valmentama Tangen Svenn lähtee jahtaamaan 200 000 kruunun ykköstä. Tangen Svenn ja Jörgen Westholmin voittokone Guli Fantom lähtevät matkaan paalun juoksuradoilta. Guli Fantom oli lauantain peliprosenteissa jättisuosikki.

