Toto75-ennakko Solvalla tiistaina: Phoenix Photo, Milliondollarrhyme ja Stoletheshow kultafinaalissa

WinterBurst-Toto75-karuselli jatkuu tapaninpäivänä Solvallassa, jossa ajetaan STL-divisioonafinaalit. Huippuna on kultadivisioonafinaali, jossa voittaja saa 300 000 kruunua.

Svante Ericssonin valmentama Phoenix Photo sai suosikeista parhaan lähtöpaikan, radan 4. Björn Goop ajoi ruunalla kaksi kakkosta marraskuun 75-vitosissa ja palaa kärryille. Fredrik B Larssonin loistava kilpuri Miliondollarrhyme paineli viimeksi Solvallassa voittoon johtavan rinnalta. Finlandia-ajon keväinen sankari Stoletheshow on kolmas kova. Se joutuu tekemään töitä radalta 11.

”Kun viimeksi jäimme johtavan rinnalle, en ollut tyytyväinen. Mlliondollarrhyme ei ole voittanut niistä asemista juoksua kolmeen vuoteen. Mutta mitä tapahtui. Hevonen tuli vain pirteämmäksi viimeisellä kierroksella ja oli päättänyt, että tänä päivänä ratkaisemme kisan. Ruuna tulee 10-vuotiaaksi, mutta on edelleen iloinen ja haluaa juosta. Hiiteissä ei uskoisi, että sillä on ikää niin paljon. Se suoritus, minkä hevonen näytti viimeksi, oli todella hyvä. Se kuuluu kupongille myös finaalissa. Erikin laitoin kuskiksi, koska toivon, että hän pystyy välttämään paikan johtavan rinnalla”, Fredrik B Larsson kertoi Kanal75:n haastattelussa.

Björn Goop uskoo paljon Phoenix Photon mahdollisuuksiin. Hän totesi Björnkollenissa: ”Phoenix Photo on loistavassa kunnossa ja hyvältä paikalta suosikki menemään johtoon. Se on yksi kierroksen parhaista varmavaihtoehdoista.”

Klass II-finaalissa, 75-kakkonen, on suomalaisväriä. Hanna Lähdekorven That’s So Spicy voitti karsinnan Jägersrossa. Petri Salmelan Jamie Sisu oli karsinnan ykkönen Bodenissa. mutta se ei starttaa. Holm Hästgårdenin ja Anne Siljamäen kasvatama That’s So Spicy on voitokas menijä. Solvallaan se saapuu kolmen ykkösen putkessa.

Marko Korven valmentama Jax Journey ravasi Klass I-sarjan finaalipaikan Åbyssä. Solvallan finaalissa, 75-pelin kuutoskohde, ruuna starttaa matkaan ykkösradalta Claes Sjöströmin ajamana. Vastus on kivenkova. Carlos Söderstamin Pingis voitti karsinnan Bjerkessä. Lars I Nilssonin Here’s Johnny Sox oli Åbyn ykkönen Jax Journeyn lähdössä.

Kahdeksan V75-kierrosta vauhdittaa vuoden viimeistä viikkoa. Mantorp ja Umåker on jo ajettu. Solvallan jälkeen ovat vuorossa Momarken, Skive, Bjerke, Gävle ja Axevalla. Uudenvuodenaaton Axevallaan kerätään multi-jackpotia.

