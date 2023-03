Toto75-ennakko, Solvallan superlauantai: Hierro Boko kultafinaalissa, High On Pepper hopeafinaalin suosikki, Tetrick Wania takarivissä

Hannu Korven Hierro Boko voitti Bergsåker Winter Trotin helmikuun puolivälissä ja nappasi 500 000 kruunun ykkösen. Mika Forssin ajama ruuna yrittää nyt samaa pottia 75-vitosessa C Th Ericssons Memorialissa, joka on myös kultadivisioonafinaali.

Tehtävää ei helpota, kun Hierro Boko arvottiin kasipaikalle. Vastus on odotetun kova. Chapuy ottanee nelosradalta johtopaikan. Aetos Kronos saa kärryilleen nyt Magnus A Djusen. Chestnut Hill on kilpaillut varmasti samoin Eddy West ja Ultion Face. Four Guys Dream on yksi talven menestyjistä, se on ysipaikalla.

”Hierro Bokolla on kaikki ollut hyvin Vermon startin jälkeen. Hevonen oli Vermossa tosi hyvä pienen tauon jälkeen, takana oli jarrukärrytreeniä. Tietysti harmittaa, kun Hierro on perinyt meidän hevosten lähtöradan Ruotsiin, kasipaikalta koitetaan. Seura on sopiva, ja odotukset ovat lähtöpaikasta huolimatta korkealla. Rosa biljettiä ollaan hakemassa. Mielenkiintoista on nähdä, ajetaanko Chapuylla keulasta, kun on täysi matka. Ajamme varmaan ilman kenkiä”, Hannu Korpi totesi.

Yksi parhaita suomalaissaumoja on 75-pelin päätöskohteessa. Team Melkko&Sorosen High On Pepper arvottiin pronssifinaalissa takarivin lähtöpaikalle. Jorma Kontion ajama High On Pepper on vahva menijä ja jaksaa myös kiertää. Se oli perjantain 75-peliprosenteissa selvä ykkössuosikki.

”High On Pepper on ollut kaikissa tämän vuoden starteissa hyvä ja voittanut ne. Viimeksi Solvallassa se teki varmaan uransa parhaan suorituksen. Takarivi on ikävä, hevonen on oppinut myös avaamaan paremmin startista. Kunto on kuitenkin niin loistava, että olemme optimistisia, vaikka vastus on kova ja lähtörata huono”, Katja Melkko kertoi tallin nettisivuilla.

Margaretas Tidiga Unghästserie -lähtöjä ajetaan neljä, kolme niistä jo ennen 75-kierrosta. Tetrick Wania juoksee toisen kilpailunsa Conrad Lugauerin valmennuksesta 4-vuotiaiden oriiden/ruunien lähdössä, joka on 75-kolmonen. Tetrick Wania sai takarivin paikan.

Lugauerin mukaan Tetrick Wania kuumeni viimeksi lähdönuusinnasta ja laukkasi. Sen jälkeen Riina Rekilän kasvatti ravasi hyvin ja näytti, että kaikki on kunnossa. Lugauer uskoo lauantaina hyvään suoritukseen, vaikka tämä kilpailu hevosen uralla ei ole tärkein.

Vastus on vaativa. Bedazzled Sox laukkasi Kriteriumissa, mutta valittiin vuoden 3-vuotiaaksi Ruotsissa. Kriteriumin kolmonen Ante La Roque ja vitonen Coquaholy kuuluvat ikäluokan tähdistöön. Stefan Melanderin tallista tulee Amerikassa käynyt kolmikko Letsdoit, Following ja Thereisnolimit.

Nelivuotiaiden tammojen lähtö on ensimmäinen Margareta-kisa. Melkko&Sorosen Bovary Face on hurjassa seurassa, O’Mara Zon, Kayla Westwood ja Eireann ovat vastassa.

Petri Salmelan huippuvarsa Käraste Sisu starttaa 3-vuotiaiden tammojen lähdössä. Face Time Bourbonin tytär juoksee toisen kilpailunsa tauon jälkeen. Salmela kertoi Hevosurheilun 3-vuotisnumerossa odottavansa Käraste Sisusta paljon.

Pekka Korven ajama Dream Combo (EL Titan) juoksee 3-vuotiaiden oriiden/ruunien Margareta-lähdössä. Se palaa tauolta, edellinen kilpailu on Solvallasta joulukuulta.

Talli Metzin Unique Creation nähdään hopeafinaalissa, joka on V75-pelin avauskohde. Johan Untersteinerin ruuna on nelospaikalla. Lähtö on loistavatasoinen. Ykkösradalta lähtevä Borups Victory ja hurjavireinen King Of Everything ovat suosikit.

Mika Haapakankaan Special Chance jahtaa finaalimenestystä Klass II:ssa. Magnus A Djuse ohjastaa. Halmstadin karsinnan voittanut Judge D joutuu lähtemään radalta 12 ja toinen kova Frankie Godiva seiskaradalta.

Tomas Malmqvistin valmentama ja Ken Eccen ajama Love No Pain sai juoksuradan takamatkalle Diamantstoetissa. Viime viikkojen voittajia vilisee lähdössä.

Pia Huusarin valmentama Vincent C.D. starttaa Klass I -finaalissa. Tuttu Rikard N Skoglund istuu kärryillä.

Stoeliten ajetaan ennen 75-kohteita. Seinäjoki Racen voittaja 10-vuotias Dear Friend kuuluu lähdön seuratuimpiin. Se aloittaa Amanda Höynän valmennuksesta. Hän oli aikaisemmin tamman hoitaja.

Solvallan lauantai päättyy montélähtöön. Hannu Korven Janis Joplin Boko on mukana kovassa seurassa Anna Erixonin ohjastamana. Henk Grift tuo Hollannista Diamant de Larren, joka on juossut viime startit Vincennesissä.

”Tamma on Hierro Bokon matkakaverina, mutta eivät nämä meiltä karkuun juokse. Janis Joplin Boko on kunnossa”, Hannu Korpi sanoi.

