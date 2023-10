Toto75-ennakko, Solvallan superlauantai: Tuoko Käraste Sisu Salmelalle jättipotin?

”Aivan fantastinen ravipäivä. Pelipuolella ajetaan ensin V65-kierros, ja sen jälkeen V75. Jaamme 28 miljoonaa palkintoja, se on eniten, mitä Euroopassa on maksettu. UET Elite on varmasti paras, mitä koskaan on ajettu, kun mukana on Elitloppet-voittaja Hohneck. Tuntuu uskomattoman hienolta esitellä tällaista ravipäivää”, Solvallan urheilujohtaja Anders Malmrot hehkutti.

UET Elite Circuit Finale käynnistää 75-pelin lähdöstä 7. Pisteiden neljä parasta sai valita lähtöradat. Philippe Allaire otti Elitloppet-voittaja Hohneckille nelosradan. Elitloppet-kakkonen Go On Boy on kakkosradalla. Jorma Kontion ajama Hierro Boko on hyvällä vitosradalla. Ykkösradalta starttaava Alessandro Gocciadoron Yonkersin voittaja Vivid Wise As oli perjantain peliprosenteissa suosikki ennen Björn Goopin San Moteuria, joka joutuu kiihdyttämään kasipaikalta. Voittaja saa 2,8 miljoonaa kruunua.

”Vivid Wise As näytti hyväkuntoiselta, kun se palasi kotiin USA:sta. Se on treenannut oikein hyvin ja näyttää pitävän kuntonsa, vaikka kausi on jo pitkällä”, Gocciadoro kertoi.

”Hierrolla oli huonoa tuuria juoksupaikkojen suhteen niin Yonkersissa kuin Tampereella. Sunnuntaina ajettiin kovat treenit, ja Hierro on nyt ihan eri hevonen mitä Teivossa, jossa oli kengät jalassa. Jos kaikki onnistuu, niin kolmossijaan voi olla mahdollisuuksia”, Hannu Korpi kertoi.

UET Grand Prix juostaan 75-kolmosena 2,4 miljoonan kruunun ykkösellä. Allairen Joyner Sport ja Just A Gigolo ovat sisimmillä radoilla. Corazon Combo oli karsinnassa viides ja starttaa radalta 12, josta hyvä palkintosija sopivissa selissä on mahdollinen. Team Melkko&Sorosen valmentama ja Petri Puron kasvattama, karsinnan kakkonen Staro Mack Crowe on ysipaikalla ja yllätysvalmis. Rikard N Skoglund jatkaa kuskina.

”Staro Mack Crowe teki uskomattoman hienon esityksen UET-karsinnassa radalta 11 ja spurttasi 08-vauhtia kakkossijalle. Rata yhdeksän ei ole hassumpi lähtöpaikka finaalissa, saimme sen, vaikka jouduimme valitsemaan radan viimeisenä kakkosista. Toivomme kovaa vauhtia. Silloin meillä on mahdollisuus hyvään sijoitukseen. Meillä oli vetolaput karsinnassa ja sillä varustuksella jatketaan”, Katja Melkko kertoi.

Tammojen Svenskt Trav-Oaks ajetaan lähtönä 10 (75-4) ja Svenskt Trav-Kriterium lähtönä 12 (75-6). Petri Salmelan Käraste Sisu (Face Time Bourbon) on loistopaikalla Oaksissa, Mika Forss ohjastaa.

Käraste Sisu oli kakkossuosikkina perjantaiaamun peliprosenteissa. Timo Nurmoksen Granger (Trixton) oli enemmän pelattu. Salmelalla on erinomainen mahdollisuus harvinaiseen tuplaan eli voittaa 3-vuotiaiden ja 4-vuotiaiden tammojen suurimmat kilpailut. Joy Sisu voitti 4-vuotiaiden Stochampionatetin.

”Mika halusi valita sisäradan. Kakkosen olisimme ottaneet, mutta saimme valita toisena, ja kakkosrata oli jo mennyt. Nyt tietysti on äärimmäisen tärkeää, että askeleet osuvat juuri oikein lähtölinjalla, jotta pystymme avaamaan kovaa. On ihan mahdollista, että Käraste pystyy pitämään johtopaikan. En vaihtaisi hevosta kenenkään kanssa”, Salmela sanoi Kanal75:n haastattelussa.

Timo Nurmoksen kolmikko kilpailee Kriteriumissa. Fame And Glory (Tactical Landing), Nouri di Quattro (Southwind Frank) ja Our Pride (Maharajah) eivät ole vielä hävinneet yhtään lähtöä. NHL-tähti Nicklas Bäckströmin ja hänen perheensä omistama Our Pride ja Calgary Gamesin veli Fame And Glory olivat perjantaina peliprosenteissa suosikit.

Salmelan Joy Sisu kilpailee vanhempia tammoja vastaan Stoelitenissä (75-5). Forssin ajama Brillantissimen tytär sai mailille lähtöradan 10. Daniel Redénin Felicia Zet on ykkösradalta selkeä suosikki.

”Joy Sisu on saanut kovan valmennusjakson viime startin jälkeen. Tähtäin on asetettu niin, että huippukunto olisi Breeders’ Crownissa. Nyt on ajatuksena, että tamma saisi lauantaina kovan viimeistelyn ja tulisi hyvin loppuun saakka”, Salmela totesi.

”Felicia Zet oli hyvä viimeksi, vaikka jäi kakkoseksi. Se joutui avaamaan kovaa, ja voittaja oli erinomaisen hyvä. Maanantain hiitissä tamma näytti hyvältä ja tulee tekemään varmasti yhtä hyvän juoksun kuin viimeksi. Felicia pystyy avaamaan kovaa, ja lähtörata on plus”, Redén sanoi Stall Zetin kommenttisivuilla.

Jo ravien alkulähdöt ovat tasoltaan aivan huippua, niihin pelataan Toto65:n. Iltapäivä alkaa Klass I -finaalilla, jossa on mukana Onkel Investin kaksikko Gatling ja Yohan Hills. Kakkoslähtö on Klass II -finaali. AMG Stablen kasvattama ja Kim Vörlinin omistama Ringo Adore on yksi suosikeista. Reijo Liljendahl on valmentaja.

Pronssidivisioonan finaali juostaan jo lähtönä kolme. Katri Lindgrenin kasvattama No Limit Express tavoittelee voittoa.

Stig H Akademiens lopp on nuorten ohjastajien lähtö. Hannu Korven tallista juoksee Light Up, jonka ohjissa nähdään Viktor Malmrot.

Lisää Hannu Korven hevosia on vitoslähdössä, joka on Walter Lundbergs Memorial 3140 metrin matkalla. Super Topaz starttaa perusmatkalta.

