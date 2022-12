Toto75-ennakko: Suomalaisia Rommen STL-divisioonissa lauantaina – ”Tallin hevosilla hyvät saumat”

Hevosurheilu tavoitti Nina Pettersson-Perklénin perjantaina puolenpäivän aikaan.

”Saavuimme juuri Solvallaan, kilpailemme täällä lounasraveissa. Niin Solvallassa kuin Rommessa starttaavat hevoset ovat matkustaneet hyvin. Ne yöpyivät Söderby Gårdin tallissa eli Sisyfosilla. Rommessa kilpailevilla hevosilla on hyvät saumat kaikilla”, Pettersson-Perklén kertoi.

Diamantstoet on 75-nelonen, ja Suomesta siihen matkaa kaksi hienosti menestynyttä tammaa. Pettersson-Perklénin Icecream In on aloittanut Suomessa kahdella voitolla. Se lähtee paalun juoksuradalta Örjan Kihlströmin ajamana. Henna Halmeen ohjastama Be The One on 20 metrin takamatkalla. Tamma on kilpaillut pikkutauon jälkeen joulukuussa kaksi kertaa.

”Icecream In on voittanut molemmat Suomen starttinsa leikittelevän helposti. Tähän tammaan uskon paljon. Sillä on tosi iso kapasiteetti. Juoksurata on Ruotsissa erilainen mitä meillä, mutta en usko, että se on ongelma.”

Hurjaan vireeseen Pettersson-Perklénin valmennuksessa noussut Kratos di Quattro palaa entiseen kotimaahansa ja starttaa Klass II:ssa. Jorma Kontio otti tuntumaa ruunaan jo marraskuun alussa Mantorpissa. Kratos di Quattro on voittanut neljä viimeisintä starttiaan. Jörgen Westholmin Working Class Hero kakkosradalta lienee kovin vastustaja.

”Kratos di Quattro on välillä hankala hevonen, mutta voimaa sillä on paljon. Juoksupaikalla ei ole väliä. Muutamat voitot se on ottanut johtavan rinnalta, ja Jorma Kontio saa ajaa reilusti eteenpäin. Kratos on tuntunut hiiteissä ihan normaalilta. En yllättyisi, jos se voittaisi.”

Pronssidivisioona päättää 75-kierroksen. Pettersson-Perklénillä ja Heiskanen-Halmeella on myös tässä kohteessa kovat hevoset. Piccadilly on mainiolla kakkosradalla Kontio kyydissä. Celsius Evo on esittänyt hienoja otteita. Halme etsii ajoväylät kuutosradalta. Piccadilly ja Celsius Evo kohtasivat Turussa marraskuun lopulla. Silloin Celsius Evo vei voiton.

”Piccadilly tuli meille valmennukseen kolmisen kuukautta sitten Saksasta. Se oli allapäin, eikä sillä ollut oikeaa puhtia. Nyt se on paljon pirteämpi. Kunto on hyvä ja lähtörata sopiva. Hevonen avaa aika kovaa, mutta keulapaikalla juokseminen koko matkan voi olla kova tehtävä. Uskon, että se on kärkipäässä. Piccadilly on hieman vierastanut matkustamista, eikä ole ihan juonut ja syönyt siihen tahtiin kuin olisin halunnut.”

Hopeadivisioona juostaan mailin matkalla 75-pelin kuutoskohteena. Haapakankaan tallin Special Major arvottiin “Mustan-Pekan paikalle” radalle 12. Mika Forss ajaa.

Kultadivisioona ajetaan jo ennen 75-kohteita, juostava matka on 2640 metriä. Pettersson-Perklénin tallin Target Kronos lähtee Mika Forssin ajamana kolmospaikalta ja voi sopivassa seurassa riittää korkealle. Very Kronos hakee toista voittoa radalta 11.

”Target Kronos on ollut tosi vireä ja meneväinen viime starteissa. Lähtö on oikein sopiva, enkä yllättyisi, vaikka se olisi kolmen parhaan joukossa.”

Iltapäivän suurin ykkönen 175 000 kruunua maksetaan 3-vuotiaiden tammojen E3-revansissa. Onkel Investin Titania Hills saa rattailleen Stefan Perssonin. Björn Goopin valmentama Muscle Hilin tytär on ykkösradalla rinnallaan International Haciendan ja Juha Saarijärven kasvattama Violin Artist.

