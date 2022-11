Toto75-ennakko: Tuovatko Vegas Wania ja Love No Pain suomalaismenestystä Jägersron kierroksella lauantaina?

Riina Rekilän Tetrick Wania (Muscle Hill) voitti kisan viime vuonna ja tienasi 1,4 miljoonaa kruunua. Pikkuveli Vegas Wania (Father Patrick) on finalisti tänä vuonna. Premiechansenissa mukana olevana se voi voittaa 1,6 miljoonaa kruunua.

Rekilä ja Tetrick Wanian viime vuonna ostanut Karin Walter-Mommert omistavat Vegas Wanian, joka aloitti uransa voitolla Forssassa lokakuun lopulla. Uppfödningslöpningin karsinnassa Solvallassa Vegas Wania sijoittui kakkoseksi samalla ajalla 13,0a/1640m voittaneen Frustrationin (Fourth Dimension) kanssa.

”Vegas Wania on jo ehtinyt näyttää kahdessa kilpailussa, että se on hyvä hevonen. Matka Malmöön on pitkä ja tietysti kova nuorelle hevoselle. Solvalla ja tämä reissu, niin hevonen on ollut varmaan autossa 2500 kilometriä. Se vie vähän terävyyttä pois. Mitään isompia viimeistelyjä emme ole ajaneet. Tänään perjantaina ajoin hevosella täällä Jägersrossa, ja kaikki on kunnossa. Hevonen pystyy avaamaan aika kovaa, mutta en ole innostunut lataamaan heti startista. Toivottavasti muut pitävät alussa reipasta vauhtia. Jos Vegas on samanlainen kuin Solvallassa, niin uskon, että olemme 3-4 joukossa. Muutoksia ei ole tulossa varustukseen”, Rekilä kertoi Hevosurheilulle ja kertoi menevänsä moikkaamaan myös Tetrick Waniaa.

Feel No Pain (Walner) oli Solvallan toisen karsinnan paras. Marko Kreivin kasvattama Pure Steel (Bird Parker) ja Tomas Malmqvistin valmentama Fiftyfour (Fourth Dimension) voittivat Jägersron karsinnat.

“Fiftyfour esitti vauhtia ja kykyjä jo aikaisin. Se oli todella helppo treenattava jo 1-vuotiaana. Koelähdön se juoksi aikaisin toukokuussa ja on tehnyt vain huippusuorituksia sen jälkeen. Breeders Coursen tappiostartin jälkeen hevonen on tuntunut entistä terävämmältä valmennuksessa. Olen todella tyytyväinen, miten Uppfödningslöpningin karsinta sujui. Aika oli hyvä, eikä pohjia tarvinnut katsoa. Varusteisiin ei tule muutoksia. Uskon, että hevonen tekee huippusuorituksen.”, Malmqvist sanoi ATG:n haastattelussa.

Karsintavoittajat lähtevät sisimmiltä lähtöradoilta. Rekilä valitsi Vegas Wanialle vitosradan. Kreivin toinen kasvatti Pure Harmony (Walner) sai lähtöradan kahdeksan. Frustration, Fiftyfour, Feel No Pain ja Vegas Wania olivat suosikit perjantain peliprosenteissa.

Kilpailun yksi mielenkiintoisista osallistujista on radalta 12 lähtevä Gimmie Brodde. Valmentaja Svante Båth myi SJ’s Caviarin pojan lauantaina Traveran nettihuutokaupassa 700 000 kruunulla. Ostaja halusi pysyä anonyyminä, nimi paljastui keskiviikkona, se on Ofcourse Ab.

Suomalaisjännitystä on 75-päätöksessä. Fincumet Groupin Love No Pain metsästää kotiradallaan voittoa pronssidivisioonassa. Tomas Malmqvistin valmentama rautias tamma on voittanut kaksi viimeistä starttia. Norjasta saapuva Velten Swarovski ja 5-vuotiaat Yuvaraj ja Lucifer Sam ovat kovia vastustajia.

“Love No Pain laukkasi meidän valmennuksesta ekastartissa vähän epäonnisesti. Otin sekin pois, ja tamma kompuroi laukalle. Sen jälkeen olemme ajaneet pitkällä sekillä, joka antaa vähän tukea hevoselle. Tamma on toiminut sillä varustuksella oikein hyvin. Valitsin pronssidivisioonan, vaikka joudumme kohtaamaan oriit ja ruunat. Love No Pain voitti viimeksi helposti, vedettäviä silmälappuja ja korvahuppuja ei tarvinnut käyttää. Jos saamme normaalin juoksun, eikä matkalla ole hankaluuksia, niin tamma tekee vahvan kirikierroksen”, Malmqvist uskoi.

