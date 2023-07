Toto75-ennakot Axevalla lauantai ja sunnuntai: Joviality kaikkien suosikki Stochampionatet-finaalissa

Perjantaina juostaan Axevalla Maraton 4140 metrin matkalla. Se on 64-pelin päätöskohde. Ulf Stenströmerin tallista on mukana kolme hevosta, Koko joukkue Luca Vialli Boko, Bold Knick ja Borups Tornado, on syytä mahduttaa kupongille.

Veikko Haapakangas on aloittanut valmentajana Stall Dencolla. Dr Evil ja Chanel Trio ovat ensimmäiset hänen valmennuksestaan starttaavat hevoset. Ne kilpailevat ennen ja jälkeen Toto64-kierroksen.

Lauantain Axevallalöpning on kultadivisioona, 75-kolmonen, 2640 metrin matkalla. Per Nordströmin Kentucky River hakee voittoa tauolta paluustartissa kasiradalta. Christoffer Erikssonin Rackham on kärsinyt huonoista lähtöradoista. Nyt se pääsee matkaan kakkospaikalta. Myös 2640 metrin matka sopii Love Youn pojalle.

”Vihdoinkin saimme hyvän lähtöradan. Rackham tarvitsi kunnon viimeistelyn, ja sellaisen se sai Solängetin startissa. Kunto on nyt hyvä, ja Axevallan lähtö näyttää sopivalta”, Eriksson kertoi Kanal75:n haastattelussa. Eriksson laittoi Rackhamin ykkösvihjeeksi 5Tippar-vihjeisiin.

Stochampionatetin finaali on viikonlopun superlähtö. Loppukilpailu juostaan sunnuntain Toto75-pelin kuutoskohteena.

Viime perjantaina ajettiin karsinnat, jotka alkoivat Timo Nurmoksen Jennifer Sisun (Propulsion) voitolla. Bold Face (Mosaique Face) kiri ykköseksi toisessa. Joviality (Chapter Seven) oli kolmannessa odotetun loistava. Mika Forss ajoi Petri Salmelan Joy Sisun (Brillantissime) ykköseksi neljännessä. Joy Sisun omistajaporukkaan kuuluvat Salmela, Kenneth Liljamaa, Matti Maunu ja Sisyfosin Olle Larsson. Queen Belina (Nuncio) voitti viidennen karsinnan. Aurelia Express (Readly Express) toi Nurmoksen tallin toisen voiton viimeisessä karsinnassa. Minna Rosimo hoitaa Bold Facea, Ira Lahti Joy Sisua ja Katariina Nurmonen Aurelia Expressiä.

Joviality lähtee finaaliin suurena suosikkina. Voittoon uskovat niin oma valmentaja Sabine Kagebrant kuin moni kilpakumppani.

”Jovialitylla on kaikki ollut hyvin niin ennen karsintaa kuin sen jälkeen. Olimme tosi tyytyväisiä tamman esitykseen. Maanantaina hevonen meni kevyitä intervalliharjoituksia ja sai myös hierontaa. Joviality on kohtuullisen starttinopea, ja valitsimme ykkösradan. Axevallassa sisärata on hyvä paikka kiihdyttää. Ainoa muutos, joka varustuksiin tehdään, on se, että lisäämme vedettävät korvapallot”, Sabine Kagebrant kertoo Axevallan käsiohjelmassa.

Petri Salmelan karsintavoittaja Joy Sisu on jo kerännyt miljoonan kruunun voittosumman. Sen kuntokäyrä näyttää vahvasti ylöspäin.

”Saa nähdä, kuinka Jovialityn juoksu luonnistuu finaalissa sisäradalta. Jos se saa keulassa mennä rauhassa, niin se ei häviä tätä lähtöä. Mukana ei ole yhtään sellaista hevosta, joka voisi painaa päälle. Kun realisti pitää olla, niin kyllä me muut varmaan ajetaan kakkosesta. Se, joka saa parhaan juoksun, on todennäköisesti toinen”, Salmela arveli.

”Joy Sisun karsintaesitys oli hieno, se ei tullut yllätyksenä, kun katsoo noita lähtöjä, mitä se tehnyt. Kaikki on mennyt niissä pieleen, se on ollut kolme kuukautta hirmuiskussa. Nyt puhutaan vasta 4-vuotiaasta tammasta, joka olisi ilman laukkaa voittanut Bodenissa pronssidivisioonan. Takakaviot olivat silloin vähän kuluneet, ja tamma lipsui laukalle viimeisessä kaarteessa.”

”Joy Sisu on todella urheilullinen hevonen. Se on hyvänkokoinen oikea racer-tyyppi. Siinä on se oikea kapasiteetti, se on näyttänyt sen jo nuorena. Normaalisti vähän paremmat hevoset tulevat sen 400-500 metriä hyvin, mutta tämä pysty tulemaan koko viimeisen kierroksen kovaa. Se on tehnyt käsittämättömiä 800 metrin kirejä, esimerkiksi Drottingpokalenin karsinnassa. Pieleen menneen alun jälkeen, se tuli viimeiset 800 metriä 1.08-vauhtia, ne on ihan Makethemarkin vauhteja.”

”Global Dancer on hyvä hevonen ja juoksi Axevallan karsinnassa keulassa. Tuntui, että se on mahdoton voittaa. Mutta Joy Sisu tuli 1.11 viimeisen tuhannen, tuli ohi, eikä ollut tyhjä maalissa.”

”Finaalin lähtörata kolmospaikka on ihan ok, mutta kun finaalissa ajetaan tuollaisesta palkinnosta, niin kaikki hevoset ovat kovia. Tuurit pitää olla kohdallaan, ja tietysti juoksupaikat ratkaisevat.”

”Mika sillä on ajanut Joy Sisulla koko talven, hän asuu siinä tilalla kanssa. Kilometrejä on takana. Sovittiin Mikkelissä, että maanantaina ja keskiviikkona ajetaan kevyesti hölkkää ja perjantaina viimeistellään rauhallisesti. Nyt on niin lyhyt starttiväli, ettei tamma tarvitse mitään erityistä viimeistelyä. Ilman kenkiä pystymme ajamaan myös finaalissa. Plastasimme kaviot, ja ne kestävät hyvin.”

