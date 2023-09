Toto75-ennakot, Jägersro lauantai ja sunnuntai: Nurmoksen Brother Bill suosikki lauantaina, Joviality vastaan Dancer Brodde ja Barack Face sunnuntain Svenskt Travderbyssä

Lauantain 75-kierros alkaa Stoelitenillä. Paul Hagoortin valmentama ja Robin Bakkerin ajama Chebba Mil on selkeä suosikki, ja yksi kierroksen pankeista. Chebba Mil kilpaili viimeksi tammojen EM-kisassa, eikä siinä pystynyt kärkitaistoon. Nyt on seura sopivampi, ja voitto on mahdollinen.

Kultadivisioonassa, 75-kolmonen, 8 hevosta jahtaa voittoa Birger Bengtssons Minnessä. Timo Nurmoksen Brother Bill oli Elitloppet-karsinnan jälkeen kolmas Eskilstunassa ja lähtee matkaan yhtenä suosikeista. Magnus A Djuse ajaa. Nurmos uskoo kovasti hevoseensa, mutta lähtörata 7 hieman huolestuttaa.

Onkel investin Dajanov ja Ruffian sekä Mika Vihelän kasvattama Oliver de Bos juoksevat Klass II:ssa, joka on 75-kakkonen. Stall Nikkasen Månskenstösen sai sisäradan Klass I -lähtöön, se juostaan 75-nelosena.

Jägersron sunnuntai on huippupäivä. Tammojen Derbystoetissa paras palkitaan 2 miljoonalla kruunulla. Svenskt Travderbyn ykkönen saa 4 miljoonaa kruunua. Derbystoet on 75-kolmonen ja Derby kierroksen kuutoskohde.

Timo Nurmoksen tallin Jennifer Sisu (Propulsion), Aurelia Express (Readly Express) ja Bonneville W.I. (SJ’s Caviar) voittivat Tammaderbyn karsinnat viime viikon tiistaina. Koko Nurmoksen kolmikko on syytä rastata mukaan 75-kupongille. Myös Johan Untersteinerin tallista kolme tammaa, Mary Ann Lane (Orlando Vici), Bikana Wine (Propulsion) ja Mellby Korall (Maharajah), selvitti tiensä finaaliin karsintojen kakkosina. Valmentaja Untersteiner itse ajaa Mary Ann Lanea.

”Olen ajanut Mary Ann Lanella koko kesän, ja se sai kohtuullisen lähtöpaikan finaaliin. Bikana Wine on hevonen, jolla on ollut paljon huonoa tuuria. Nyt kunto on parantunut koko ajan. Viimeksi se näytti, että se pysyy mukana kovimpien joukossa. Isä Peterillä on ollut menestystä Mellby Korallin kanssa. Mutta nyt lähtöpaikka on huono. Derbystoet on kaikkiaan erittäin tasainen. Kun matkana on vain 2140m, niin juoksuasetelmat ratkaisevat. Saimme tietysti karsintojen kakkosina vähän huonoja lähtöpaikkoja, joten voittaminen voi olla kaukaa haettua”, Untersteiner sanoi Kanal75:lla.

Daniel Redén ja Johan Untersteiner olivat menestysvalmentajat Derbyssä. Redénin Greensboro Zet (Father Patrick), Jikken (Propulsion) ja Kriterium-voittaja Xanthis Harvey (Propulsion) ovat finaalissa, samoin Untersteinerin kolmikko Love Keeper (Propulsion), Dancer Brodde (Bold Eagle) ja Global Dubhe (Brilantissime).

Sabine Kagebrantin tamma Joviality (Chapter Seven) voitti karsinnan ja haastaa Erik Adielssonin ajamana urospuoliset. Kolgjinin tallin Barack Face (Ready Cash) oli karsintojen nopein 12,1a/2640m. Lutfi Kolgjinilla on kova usko, että voitto voisi jäädä kotiradalle.

”Ajan itse Dancer Broddella finaalissa. Se teki karsinnassa jättihyvän juoksun ja tuli kovaa koko viimeisen kierroksen. Vain Kolgjinin Barack Face oli parempi, sille pitää nostaa hattua. Lataan alussa, ja ajan keulasta, jos sinne päästään”. Untersteiner kertoi.

”Love Keeperiin ei kukaan uskonut uran alussa. Mutta kehitys on ollut huimaa. Omistajat ovat Halmstadista, ja heidän unelmansa oli olla mukana Sprintermästarenissa, siinä olimme hienosti yllättäjinä kolmansia. Love Keeper meni uskomattoman hienosti myös Derbykarsinnan pitkän matkan. Finaalissa olisimme tyytyväisiä hyvään palkintosijaan. Global Dubheen olen uskonut koko kauden ajan. Hevosen akilleen kantapää on starttinopeuden puute, siksi valitsimme takarivin lähtöpaikan. Matka sopii, ja ylivauhdilla sillä on pieni yllätysmahdollisuus”, Untersteiner jatkoi.

”Greensboro Zet teki valtavan hienon juoksun karsinnassa. Olemme tehneet pieniä muutoksia, ja hevonen on suorittanut tosi hyvin kahdessa viime startissa. Jikken sai radan kahdeksan. Se ei ole muita huonompi, jos matkalla ajetaan reipasta. Xanthis Harveyn osalta olin heti karsinnan jälkeen pettynyt, kun se ei voittanut. Mutta siihen vaikutti myös vedettävät laput, jotka sillä oli ensimmäistä kertaa. Uskon, että hevonen on niillä nyt parempi, kun se joutuu tulemaan takaa. Balanssia muutetaan hieman, ja uskon, että se tuo etua meille”, Redén kertoi Stall Zetin kotisivuilla.

Mika Haapakankaan Special Topsecret metsästää voittoa 75-vitosessa, joka ajetaan mailin matkalla. Mats E Djusen ajama tuulennopea tamma sai seiskaradan. Special Topsecret nähdään Jägersron jälkeen Tammavaltikassa Forssassa.

Amatööriohjastajien K.G.Bertmarks Minne, 75-vitonen, kuuluu Derbysunnuntain kohokohtiin. Lähtöä on kutsuttu amatöörien Elitloppetiksi. Hanna Lähdekorpi voitti kisan vuosi sitten Manuel Flightilla. Vermossa ajettiin karsinta, mutta suomalaisvaljakoita ei Malmöhön lähtenyt. Lähtö ajetaan 10 hevosella. Petri Puron kasvattama Con Crowe kuuluu suosikkeihin. Kokenut Håkan B Johansson ohjastaa.

”Valitettavasti molemmat suomalaiset sanoivat finaalille ei. Ymmärrän ja kunnioitan heidän päätöstään, matka Jägersrohon on pitkä. Miten toimimme jatkossa karsintojen kanssa, siitä en osaa sanoa tässä vaiheessa mitään”, urheilujohtaja Mats Ahlkvist kertoi.

Lauantain Toto-kohteisiin tästä

Sunnuntain Toto-kohteisiin tästä