Toto75 Eskilstunassa: Santtu Raitala ajaa molemmissa E3-finaaleissa – ”ainutlaatuinen kokemus ja mahdollisuus”

Pekka Korven Corazon Combo ja Cupido Combo voittivat kumpikin oriiden/ruunien E3-karsinnan Bergsåkerissa. Finaaliratojen arvonta sujui myös hyvin. Korpi pääsi valitsemaan Corazonille kakkosen ja Cupidolle kolmosen. Finaali juostaan T75-pelin kuutoskohteena.

Corazon Combo on kilpaillut 12 kertaa ja voittanut jokaisen startin. E3-finaalin miljoonan kruunun ykkönen tuplaisi Express Duon pojan voittosumman. Myös Cupido Combolla (Nuncio) on hieno statistiikka, 5 starttia totosijoin 3-1-1. Santtu Raitala jättää Lahden Suur-Hollolan välieräpäivän väliin, ja ajaa Cupido Combolla, tammojen finaalissa Halley Wanialla sekä muissa lähdöissä Leave Your Sox Onilla ja Kennedy Bokolla.

”Cupido Sisu oli tosi hyvä karsinnassa ja teki myös minuun ison vaikutuksen. Kolmosrata on hyvä, mutta sisäpuolelta lähtee kaksi hyvää karsintavoittajaa ja vitoselta Pure Atlas. Lähdössä on kaksi kovaa suosikkia. Juoksunkulku ratkaisee paljon”, Raitala totesi.

Marko Korven Jax Journey (Nuncio) starttaa radalta 12 ja Marko Kreivin karsintavoittaja Pure Atlas (Father Patrick) vitospaikalta. Roger Walmannin Bedazzled Sox (Brillantissime) lähtee Corazon Combon sisäpuolelta ykkösradalta.

Jerry Riordanin valmentama Pure Atlas on ainakin ennakkoon kovin vastustaja Korven hevosille.

”Pure Atlas ei ollut ihan parhaassa rytmissä viimeksi loppukaarteessa. Hevonen tutkittiin, eikä mitään vikaa löytynyt. Uskon, että ravi sujuu täydellisesti, kun Eskilstunassa ajamme ilman kenkiä”, Riordan kertoi ATG:n haastattelussa.

Tammojen E3-finaali ajetaan 75-pelin kolmoskohteena. Rosenqvist-Kortesalmi-Karjalainen -kolmikko on kasvattanut Lilian Youngin, joka voitti karsinnan. He kuuluvat myös omistajaporukkaan. Maharajahin tytär starttaa kakkospaikalta. Markku Niemisen Halley Wania (EL Titan) saa kärryilleen Raitalan. Se starttaa vitospaikalta.

”Halley Wania teki oikein hyvän juoksun karsinnassa. Yksi välispurtti vei hieman voimia. Saimme onneksi valita radan toisena kakkoseksi sijoittuneiden joukosta. Vitosrata on ihan hyvä, ja tamma lähtee kovaa. Saattaa olla, että otamme etukengät pois, silloin lähtönopeus kasvaa entisestään. Lähtö on tasaisempi kuin oriiden, eikä yhtä tai kahta suurta suosikkia ole”, Raitala kertoi.

Reijo Liljendahlin Dorothea Mil (EL Titan) voitti karsinnan ja on ykkösradalla. Eireann (Maharajah) ja Holly Go Lightly (Västerbo Prestige) nappasivat myös karsintalähtöjen ykkössijat.

”Kyllä tämä on itselleni ihan ainutlaatuinen kokemus ja mahdollisuus päästä ajamaan molempiin E3-finaaleihin, vaikka valinta ei ollut helppo tehdä, missä ajan. Olen kerran aikaisemmin ajanut E3-finaalissa. Markku Niemisen Daze sijoittui kolmanneksi 2018. Eskilstunan hopeafinaalissa ajan Salmelan Petrin Leave Your Sox Onilla, jolla on tosi kova vastus. Päätöslähdössä ajan Timo Nurmoksen Kennedy Dokolla. Se aloitti pitkän tauon jälkeen voitolla ja on oikein kyvykäs”, Raitala sanoi. Hän kertoi, että Suomeen palataan laivalla Forssin Mikan kanssa ja matkataan kohti Lahden sunnuntaita.

Klass II -finaali on 75-pelin kakkoskohde. Kaksi kyvykästä suomalaisten omistamaa hevosta hamuaa 220 000 kruunun ykköstä. Onkel Investin Agassi Broline ja Jussi Hietalahden ja kumppanien Peak’n Roll ovat mukana. Björn Goop ohjastaa Agassi Brolinea ja Mika Forss osaomistamaansa Peak’n Rollia.

Stayerlähdössä maksetaan 400 000 kruunun ykkönen. Ykkössarjalaiset Milliondollarrhyme ja Selected News ovat takaa-ajajina. Salmelan No Beer Drinker starttaa ennen 75-kierrosta ajettavassa Diamanstoet-finaalissa. Mika Forssin ajama tamma lähtee matkaan paalun nelosradalta.

Petri Salmelan tallista on vahva edustus hopeafinaalissa. Hector Sisu/Ulf Ohlsson, Leave Your Sox On/Santtu Raitala ja Henry Flyer Sisu/Mika Forss haastavat Gocciadoron Amornero Rocin ja Nurmoksen Amalencius B.B:n. Henry Flyer Sisu, Amornero Roc ja Amalencius B.B. saivat takarivin lähtöpaikat.

Toto-kohteisiin tästä