Toto75 Halmstadissa: Liljendahlin Admiral As palaa voittajaksi

Kierroksen päätöskohde on kultadivisioona. Reijo Liljendahlin Admiral As hakee paluuta voittokantaan. Elitloppetissa tuli laukka. Viimeksi Bjerkessä Oslo Grand Prixissä ruuna oli hyvä viides. Tehtävä takarivistä on tiukka. Emoji, Night Brodde, Gareth Boko ja Brother Bill ovat kovia haastajia.

”Olin todella tyytyväinen Admiral Asiin Norjassa. Alussa oli hankaluuksia ja vielä loppumatkalla yksi hevonen oli edessä, niin että emme päässeet etenemään. Hevonen tuli kovinta vauhtia maalin kohdalla, ja kunto pitää. Nyt on taas huono lähtöpaikka, mutta Halmstadissa voisi olla vihdoin tuuria myös meillä. Hevonen on osoittanut, että se pystyy kamppailemaan tämän porukan kanssa”, Liljendahl kertoi.

Hanna Lähdekorven Amorcer Levallo juoksee pronssidivisioonassa, joka aloittaa lauantain 75-pelin. Sillä on juoksurata yhdessä Mika Forssin Beckhamin kanssa. Kumpikin valjakko pystyy voittotaistoon.

Forssin ajama Peak’n Roll on ykkösradalla Klass II -sarjassa. Bold Eaglen poika on laukannut kahdessa viime startissa. Jussi Hietalahti oli Halmstadin voittoseremonioissa jo torstaina, kun King Cole voitti. Nähdäänkö Hietalahti uudelleen Peak'n Rollin kanssa? Suosikki Kövras Joker lähtee viereltä.

Kalmarin kierroksella voittanut Lähdekorven Wish Me Magic sai kasiradan Klass I:ssä. Conrad Lugauerin Hidalgo Heldia on iso suosikki. Lugauer laittaa Hidalgo Heldian varmaksi ATG:n 5 Tippar -vihjeissä. Samoin Lugauer uskoo kovasti kultadivisioonassa juoksevaan Night Broddeen.

Onkel Investin The Primerose starttaa Diamantstoetissa. Lähtö on tasainen, ja Björn Goopin tallin tamma on yksi mahdollisista menestyjistä.

