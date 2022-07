Toto75 Jägersrossa tänään tiistaina: Don Fanucci Zet päälähdön suursuosikki

Don Fanucci Zet lähtee tavoittelemaan ykkösradalta 1 609 000 kruunun ykköstä 1609 metrin matkalla. Askelten on osuttava lankulle, jotta keulapaikka irtoaa. Elitloppetin finaalissa Don Fanuccilla oli myös ykkösrata, silloin tuli laukka.

Suosikin takana on erittäin tasaista. Click Bait ja Önas Prince ovat erittäin nopeita ja osallistuvat keulapaikan tavoitteluun. Kotiradan Oscar L.A. on kyvykäs, Kouvolassa tuli kakkossija. Mister F.Daag sijoittui Elitloppetissa kolmanneksi. Stoletheshow’lla on alla suurvoitot Bjerkestä ja Jarlsbergista. Dion Tesselaarin Officer Stephen on kisan musta hevonen.

Kolmivuotiaiden Breeders Course -finaalissa voittaja saa 800 000 kruunua. Lähtö on 75-pelin neloskohde. Tesselarin Gio Cash viiletti viimeksi Jägersrossa mailin aikaan 10,9a. Adrian Kolgjinin huippulupaus Barack Face hävisi kaksi kymmenystä. Nyt on uusi kohtaaminen.

”Gio Cash on yksi suurimmista lahjakkuuksista, joita olen treenannut. Se tuli viimeksi hienolla tyylillä maaliin saakka ja oli perjantain hiitissä tosi hyvä. Yritän alussa keulaan, mutta Gio Cash osaa tulla myös takaa. Officer Stephenillä on kymppirata, siitä jäädään kauas taakse. Ysi olisi ollut paljon parempi. Hevonen on kyllä huippukunnossa”, Tesselaar sanoi ATG:n haastattelussa.

Jägersron ensimmäinen lähtö starttaa jo klo 18 Suomen aikaa. 2-vuotiaat ovat viivalla. Suomalaisjännitystä on kolmannessa lähdössä. Mikko Kivilän Bluehill’s Wind lähtee kakkosradalta tavoittelemaan 100 000 kruunun voittoa tammojen Summer Meetingin finaalissa. Toto75-peli alkaa lähdöstä viisi, jonka starttiaika on 20.20.

