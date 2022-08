Toto75 ja E3-finaalit lauantaina Örebrossa: Corazon Combo, Beat It, Raitala ja Forss, suomalaisjännitystä riittää

Lyhyen matkan E3-finaalit ajetaan miljoonan kruunun ykkösillä. Beat It on mukana premiechansenissa, ja se juoksee tuplapalkinnoista

Corazon Combo voitti karsintansa, ja oli selvä suosikki 75-peliprosenteissa perjantaiaamulla. Finaali on 75-pelin kolmoskohde.

Pekka Korpi valitsi finaaliin ykkösradan. Korpi kertoi Lahdessa, että treenit ovat sujuneet karsinnan jälkeen hyvin. Roger Walmannin valmentama Bedazzled Sox oli myös karsinnan ykkönen. Torbjörn Janssonin ajamana se voitti Corazon Combon täyden matkan E3-finaalissa.

Ruotsin asiantuntijoilla on kova luotto Corazon Comboon. Björn Goop rastasi Björnkollenissa riviinsä 1 Corazon Combon ja 3 Bedazzled Soxin. Per Skoglund sanoi ATG:n 75-Podcastissa: "Lähtö on ajettu, jos Corazon Combo pitää keulat."

Svante Båthin Drake Kronos oli kolmas karsintavoittaja. Se oli nopein ykkönen ajalla 11,2a/1640m. Marko Korven valmentama Jax Journey sijoittui karsinnassa kolmanneksi, ja Journey Hästar Ab:n ruuna starttaa finaalissa seiskaradalta.

Timo Nurmoksen valmentama Beat It oli tammakarsintojen nopein hurjalla tuloksella 11,1a/1640m. Örjan Kihlström jatkaa tamman ohjaksissa. Lollo Trot, Jewilla, Dea Grif ja O’Mara Zon olivat muut karsintavoittajat. Viisikko starttaa radoilta 1-5.

”Beat It on kehittynyt aina vaan paremmaksi. Tamma on tullut vahvemmaksi kropaltaan ja teki viimeksi parhaan juoksunsa. Se joutui avaamaan kovaa ja irtosi siitä huolimatta lopussa varmasti. Se näyttää kehittyvän edelleen. Uskon paljon hevoseen, ja se pystyy myös avaamaan kovaa”, Nurmos sanoi.

Jerry Riordanin kahden finalistin kärryillä nähdään suomalaiskuskit. Santtu Raitala ajoi Dea Grifillä voiton jo karsinnassa. Mika Forss istuu Brilliant Mindsin kyydissä. Forss ohjasti tamman karsinnassa kakkoseksi, Jewilla oli edellä. Raitala ja Forss omaavat hyvät mahdollisuudet menestyä.

”Hyvä fiilis jäi karsintajuoksusta. Dea Grif lähti hyvin liikkeelle ja pääsimme keulaan. Nyt tietysti tehtävä on erilainen. Sisäpuolella on kovia lähtijöitä, erityisesti Jewilla näytti nopealta. Dea Grif varmaan suorittaa myös johtavan rinnalta, mutta ei se mikään toivepaikka ole, jos voitosta taistellaan. Hyvillä mielin lähdetään ajamaan finaaliin, siinä on monta hevosta, jotka pystyvät voittoon, Dea Grif on yksi niistä. Lauantaiaamuna lennän Helsingistä Tukholmaan ja jatkan siitä eteenpäin”, Raitala kertoi.

