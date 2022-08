Toto75-jackpot Åbyssä: Haastaako Admiral As uudella balanssilla Hail Maryn?

Åby Storan kilpailumatka muuttui vuonna 2018. Se on 3140 metrin voimainkoitos. Readly Express, Makethemark, Moni Viking ja Milligan’s School ovat neljän viime vuoden voittajat. Milligan’s School ravasi hurjan voittotuloksen 11,8a/3140m.

Stefan Melanderin Milligan’s School ja Björn Goopin Moni Viking ovat jälleen mukana. Kaksikko sai takarivin uloimmat lähtöpaikat. Sieltä menestyminen vaatii jo vähän tuuriakin.

Elitloppet-kakkonen Hail Mary juoksee ensimmäisen kerran kolmen kilometrin matkan. Daniel Redénin valmennettava lähtee voittojahtiin ykkösradalta Örjan Kihlströmin ajamana. Hail Mary on kilpaillut kerran Elitloppetin jälkeen. Eskilstunassa heinäkuussa se ei saanut kiritilaa ja oli kuudes. Hail Mary on selvä suosikki, sen peliprosentti oli perjantaina aamulla yli 60.

Reijo Liljendahlin Admiral As omaa kykyjä voittoon asti. Se jaksaa hyvin pitkän matkan. Admiral Asin edellinen voitto on maaliskuulta. Elitloppetin karsinnassa se laukkasi. Halmstadissa Admiral oli toissa kerralla kakkonen Rackhamin jälkeen. Viime startissa Axevallassa tuli myös kakkossija. Milligan’s School pysyi edellä 2640 metrin matkalla juostussa kisassa.

”Kevennämme Admiralin balanssia jonkin verran, näin uskomme saavamme lisää nopeutta alkuun. Hevonen tuntuu hyvältä treeneissä, ja kuntopuoli on mennyt eteenpäin koko ajan. Viimeksi sen olisi pitänyt pitää Milligan alussa ulkopuolellaan, siksi haemme nyt lisää vauhtia alkuun”, Liljendahl kertoi ATG:llä. Åby Storan voittaja palkitaan 1,5 miljoonalla kruunulla.

Timo Nurmoksen Brother Bill pystyy paljoon. Magnus A Djusen ajama ruuna sai kasiradan. Nurmoksella työskentelevä Andreas Lövdal rastasi Brother Billin riviin mukaan omassa 5Tippar-vihjeessä. Christoffer Erikssonin Rackham oli viimeksi Hugo Åbergs Memorialissa viides. Se on yllätysvalmis. Eriksson otti oman hevosen mukaan 5Tippar-vihjeriviinsä.

Kansainvälistä väriä tulee Norjasta, Ranskasta ja Italiasta, mutta Euroopan ykköstykkejä ei lähtölistalla nähdä. Norjalaiset Oracle Tile ja erityisesti 5-vuotias Best Ofdream Trio ovat hyviä haastajia Hail Marylle. Ruotsissa syntynyt Kennedy on kilpailut Ranskassa Erik Bondon valmennuksesta ja ottanut viisi voittoa. Tuulikki Niinikedon hoitohevonen voisi olla kisan yllättäjä. Alessandro Gocciadoron Always Ek on kilpaillut kerran pitkän tauon jälkeen.

Lähdekorven perheen Wish Me Magic juoksee 75-kolmosessa. Parveny on lähdön suosikki, mutta Wish Me Magic on yksi kovimmista haastajista. Nina Pettersson-Perklénin tallin Target Kronos on mukana hienotasoisessa Åby Stora Montépris -lähdössä, joka ajetaan ennen 75-kohteita. Elina Pakkanen ohjastaa.

Toto-kohteisiin tästä