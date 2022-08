Toto75-Jackpot, Bergsåker: Suosikin treenit sujuneet hyvin

Daniel Redénin ME-tamma Delicious pitää hallussaan kilpailuennätystä. Se voitti vuonna 2015 ajalla 10,0a/2140m. Redénin tallista tulee myös tämän vuoden suosikki. Don Fanucci Zet on epäonnisen Elitloppet-finaalin jälkeen tehnyt selvää jälkeä, kolme starttia ja kolme voittoa. Viimeisen ykkönen tuli Hugo Åbergs Memorialissa Örjan Kihlströmin ajamana.

”Dan Fanucci tuntui viimeksi Malmössä koko päivän loistavalta, eikä sen tarvinnut juosta itseään väsyksiin kilpailussa. Se näytti tosi vahvalta. Treenit ovat sujuneet sen jälkeen hienosti”, Redén kertoo tallin kotisivuilla.

Don Fanucci on juossut tänä vuonna 3,7 miljoonaa kruunua, vaikka iso potti Elitloppetista jäi haaveeksi. Se on vuoden voitokkaan lämminverinen. ”Hevonen reissaa hyvin, eikä pitkä kuljetusmatka ole ongelma. Don Fanucci kilpailee ilman kenkiä kuten viimeksikin.”

Sisäradalta matkaan lähtevä Moni Viking nousee kovimmaksi haastajaksi. Björn Goopin ori häikäisi Åby Stora Prisissä. Petri Salmelan Makethemark on loistavalla kakkosradalla. Erik Killingmon Best Ofdream Trio oli Åbyssä neljäs ja Timo Nurmoksen Brother Bill viides. Kumpikin pystyy korkealle. Samoin Stoletheshow, joka Hugo Åberg -kisassa hävisi vain Don Fanucci Zetille.

Redénillä on myös toinen mielenkiintoinen hevonen 75-kierroksella. Versace Face muistetaan Finlandia-päivän Voimaliigan voitosta. Bergsåkerissa ruuna starttaa mainiolta kakkosradalta pronssidivisioonassa, joka juostaan 2640 metrin matkalla.

”Versace Face jäi viimeksi johtavan taakse Solvallassa. Bergsåkerissa lähtörata on hyvä, ja hevonen jaksaa matkan. On pitkä aika siitä, kun viimeksi ajoimme autolähdön. Nyt varmaan kokeilemme ajaa jenkkikärryillä, kun matkaan lähdetään auton takaa”, Redén suunnittelee.

Kylmäveristen Ruotsin mestaruus on lauantain 75-kierroksen toinen huippulähtö. Månlykke A.M. hakee kolmatta peräkkäistä mestaruutta. Svenskt Mästerskap ratkotaan 2640 metrin matkalla, voittaja saa 250 000 kruunua.

Mika Haapakankaan tallista tulee kolmen hevosen joukkue kotiradalle. Veikko Haapakankaan ajama Special Mystery kilpailee jo ennen 75-kierrosta ajettavassa Lars Lindbergs Minnessä, joka on nuorten ohjastajien lähtö. Ykkönen on peräti 200 000 kruunua. Pronssidivisioonassa Haapakankaan Special Major on nelospaikalla. Tammavaltikan mailin kisan voittanut Special Topmodel juoksee Diamantstoetissa. Lähtöpaikat menivät voittosummien mukaan, ja Special Topmodel lähtee radalta 13.

Team Melkko & Sorosen tallista kilpailee myös kolme hevosta. High On Pepper juoksee 75-kakkosessa ja starttaa kolmosradalta. ”Harmi, että High On Pepper ei pysty avaamaan kovaa, se ei pysty hyödyntämään lähtöpaikkaa. Mutta se on vahva ja jaksaa kyllä kiertää”, Katja Melkko kertoo tallin kotisivuilla.

Go Peppergirl on seiskaradalla Diamantstoetissa, joka on 15 hevosen autolähtö. ”Tamma on tehnyt hyviä suorituksia kaikissa starteissa meillä. Lähtöpaikka on ulkona, mutta hevonen pystyy avaamaan kovaa. Tuuria tarvitaan, jotta olisimme kärkipäässä”, Melkko toteaa.

Vice Versa Diamant on 75-kuutosessa kuutosradalla, vastassa Versace Face ja Special Major. ”Viimeksi Vice Versa oli liian meneväinen, mutta kesti silti kolmanneksi. Se on mennyt viime starteissa eteenpäin. Ei pysty avaamaan kovaa, mutta pystyy tekemään hommia itse. Pikkutuurilla olemme lähellä kärkeä”, Melkko sanoo.

Jackpotia on tarjolla peräti 2 023 914 euroa. Se tarkoittaa sitä, että voittopotti voi nousta jopa 4,6 miljoonaan euroon.

