Toto75 jackpot - Bollnäs lauantaina: ”Sister Sledge on helppo ajettava”

Sister Sledge on startannut vain kerran tällä kaudella. Se voitti huhtikuun alussa Solvallassa ja jäi pois seuraavasta startista. Viime vuoden Elitloppet-raveissa Sister Sledge antoi kovan näytön lahjoistaan ja paineli 4-vuotiseliitissä voittoon ajalla 09,1a/1609m.

Sister Sledge sai 75-pelin kolmoskohteessa hyvän lähtöradan kolme. Matkana on maili. Kun Örjan Kihlström päätti lähteä Meadowlandsiin Hambo-karsintoihin, Redén valitsi tammalle kuskiksi Daniel Wäjerstenin.

”Sister Sledge sai pienin vamman huhtikuussa. Siitä selvittiin, ja tamma on jo pitkään treenannut hyvin. Se tarvitsee startteja, jotta on ihan huippukunnossa. Sister Sledge on alussa nopea ja tekee varmasti hyvän juoksun. Ymmärrän, että Örjan haluaa lähteä jenkkeihin. Sister Sledge on helppo ajettava, kuin Cadillacilla ajaisi”, Redén kertoi.

Tallikaveri Snowstorm Hanover kilpaili Elitloppetissa ja on kova haastaja. ”Snowstorm Hanover on mennyt tosi paljon eteenpäin. Se tarvitsee hyvän juoksun ja voi sellaisella pärjätä”, Redén jatkoi.

Timo Nurmoksen tallista tulee nousukuntoinen kaksikko Inti Boko-Seismic Wave. Erityisesti Inti Boko oli vallan hurja viimeksi Eskilstunassa. Se veti avauspuolikkaan 07,9 ja kierroksen 09,5. Diamanten ehti lopussa niukasti ohi. Björn Goopin ajama Diamanten sai Bollnäsiin kasipaikan, ja etu on nyt Inti Bokolla.

Katja Melkon ja Janne Sorosen tallin Bästa Nesta on 75-pelin avauskohteessa Klass I:ssä. Vastus on sopiva, ja Jorma Kontio pääsee kiihdyttämään kakkosradalta.

Redénillä on hyvä menestyssauma myös Diamantstoetissa, joka ajetaan kuutoskohteena. Faeza Zet lähtee juoksuradalta. Claes Sjöström nähdään Kihlströmin sijaan kärryillä.

”Faeza Zet menee taas ilman kenkiä. Se oli sillä balanssilla hyvä viimeksi. Tamma on nopea lähtijä, ja juoksurata sopii hyvin. Faeta on kyvykäs ja mahdollinen menestyjä”, Redén uskoi.

Päätöskohteen Born To Run on yksi kierroksen pelatuimmista. Alessandro Gocciadoro kertoi jälleen tallin starttihevosten kuulumiset Sulkysportissa: ”Born To Run on tehnyt huippusuorituksia. Olin varma, että hevonen tekee hienon kauden Ruotsissa, ja niin tapahtuu. Rata 9 ei ole huono, vaikka Born To Run on saanut lisää starttinopeutta. Hevonen jaksaa myös kiertää, joten vahvalla hevosella voi ajaa eteenpäin. Kaikki on treeneissä ollut kunnossa Eskilstunan voiton jälkeen.”

Månlykke A.M. on suursuosikki kylmäveristen lähdössä, joka ajetaan ennen 75-kohteita. Gunnar Melander kertoi ennen Härmän kilpailua, että heinäkuussa Månlykke A.M:llä ajetaan kaksi kisaa kotiradalla. Kuun puolivälissä tuli ykkönen, ja nyt jahdataan toista voittoa. Vain viisi haastajaa uskaltautui mukaan. Öystein Tjomslandin Philip Ess on tehnyt varmaa työtä, ja hävisi viimeksi Månlykkelle vain kaksi kymmenystä. Jan-Olov Perssonin tallista tulee kolme hevosta.

Kultadivisioonan nimi on Delicious U.S:n ME-lähtö. Daniel Redénin tuulennopea tamma juoksi Bollnäsissä elokuussa 2015 mailin aikaan 08,6a, joka oli tammojen ME-aika.

