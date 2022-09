Toto75-Jackpot, Jägersro lauantaina: Nyt voittaa Admiral As

Reijo Liljendahlin Admiral As tekee paluun voittajaksi lauantain kultadivisioonassa, joka on T75-pelin kolmoskohde. Lauantaina on muhkea jackpot yli 2 miljoonaa euroa.

Örjan Kihlströmin ajama Admiral As metsästää kultadivisioonassa voittoa kahden kakkossijan jälkeen. Åby Stora Prisistä Ready Cashin poika joutui jäämään pois huonojen veriarvojen vuoksi. Jägersron mailille ruuna lähtee kolmospaikalta. Seura on sopiva, kun vaarallinen vastustaja Önas Prince arvottiin kasiradalle.

”Tallin hevoset alisuorittivat, tulehdusarvot viittasivat bakteeri-infektioon, jonka lähde löytyi tallista. Hevoset vaihtoivat uuteen talliin Östunaan. Admiral Asin jätin viimeksi pois ihan varotoimenpiteenä. Hevosella jäi väliin vain yksi treenikerta. Nyt olen ollut tyytyväinen sen otteisiin, ajoin sillä tiistaina, ja kaikki oli kunnossa. Kevennämme balanssia. Kun lähtörata on hyvä, niin olen optimistinen”, Liljendahl kertoi.

Black Magic Eyes on tallin toinen 75-hevonen lauantaina. Se starttaa neloskohteessa Diamantstoetissa takamatkalta. ”Mielestäni se teki hyvän juoksun viimeksi Tammaderbyn karsinnassa, mutta tuuria ei ollut. Se on hevonen, joka yleensä aina tekee hyvän juoksun, niin varmaan myös lauantaina. Mutta takamatkalta on paljon kierrettävää, ja tuuria tarvitaan.”

Onkel Investin Kungfu Lady lähtee Diamanstoetissa paalulta, tosin suljetulta lähtöradalta. Björn Goop uskoo valmennettavaansa paljon Björnkollen-vihjeissä.

