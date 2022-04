Toto75-jackpot Rommessa sunnuntaina: L.Q.Widde kierroksen pankki

Jörgen Westholmin tallin kylmäverinen L.Q.Widde on kilpaillut urallaan 14 kertaa. Voittoja on 12 ja kakkosia 2. Tänä vuonna 7-vuotias B.W.Modden poika on juossut neljästi ja voittanut joka kerta.

Rommen 75-pelin kylmäverilähtö on Dubbelcupen-finaali, jossa voittaja ansaitsee 200 000 kruunua. L.Q.Widde lähtee matkaan paalulta. Hankasalmelta Ruotsiin lähtenyt Heidi Jääskeläinen kertoi ruunan tarinan ja kuulumiset.

”L.Q.Widde oli todella lahjakas jo nuorena, ja siitä oli suuria odotuksia. Omistajaporukka hankki sen heti emän alta. Se meni 2-vuotiaana syyskuussa koelähdön 35,8-kyytiä. 3-vuotiaana se oli jo ilmoitettu starttiin, mutta se loukkaantui. Widde kuntoutui, ja 4-vuotiaana se oli taas ilmoitettu, ja silloin meni hankoside. Sitä alettiin parannella, ja railakasotteinen ori ruunattiin.”

”Omistajaporukassa oli 6 jäsentä, joista 5 jäi pois. Karl-Göran Wallin oli ainoa, joka jatkoi. Hän halusi vielä antaa hevoselle mahdollisuuden ja lahjoitti minulle siitä puolikkaan. Westholmille se tuli marraskuussa 2019. Minulla on passeina Westholmin monta muutakin kylmäveristä”

”Tiesimme, että lahjoja Widdellä on, mutta onhan tällainen menestys yllättänyt. Hevosta on kilpailutettu säästäen. Widde on vähitellen oppinut menemään myös hallitusti.”

”Tähän starttiin olemme tähdänneet pari kuukautta. Färjestadissa ajoimme Dubbelcupen-karsinnan. Toinen vaihtoehto oli ajaa Åbyssä, mutta sinne en itse olisi päässyt, siksi valitsimme Färjestadin, ja voiton jälkeen aloimme tähdätä tähän finaaliin. Ensin ajattelimme tulla suoraan finaaliin, mutta Momarkenista löytyi sopiva startti, jonka ajoimme välissä.”

”Maanantaina ajoin suoravetoja tunnelissa, joka on katettu rata meillä. Vedot sujuivat hyvin. Sunnuntain lähtö näyttää etukäteen sopivalta, mitään ylivoimaisia hevosia ei ole vastassa. Hyvillä fiiliksillä lähdemme kilpailemaan.”

Jörgen Westholm pyörittää suurta tallia, valmennettavia on 121. Sunnuntaina valjastetaan 10 hevosta, joista 6 juoksee 75-kohteissa. Avauskohteen Hazyshadeofwinter ja kuutoskohteen Strong Heartbeat keräävät hyvin peliprosentteja.

Kultadivisioona, Rommeheatet ja Paralympiatravetin karsinta ajetaan 75-pelin kolmoskohteena. Pasi Aikion Who’s Who on suursuosikki. Vastus on erittäin sopiva, ja Örjan Kihlströmin ajama Who’s Who palaa yhden kakkossijan jälkeen voittokantaan.

