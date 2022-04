Toto75-karuselli pääsiäisenä: Önas Prince perjantaina Färjestadissa, Suomeen kesällä?

Gävle aloittaa pääsiäiskimaran torstaina. Månlykke A.M. tähdittää kylmäveristen volttilähtöä. Bellfaks ja Guli Rubin yrittävät pysyä suosikin matkassa.

Jonna Irrin Majestic Man kilpailee mailin ryhmässä. Kauden avaus sujui lupaavasti, ja nyt voi olla vielä parempaa tulossa. V75-kierros alkaa stayerlähdöllä, johon King Cole ja Samurai Comery tuovat suomalaisväriä.

Färjestadin pitkäperjantain raveissa ajetaan viikonlopun mielenkiintoisin kisa. 5-vuotiaiden Prins Carl Philips Jubileumspokal on myös tänä vuonna huippulähtö, ja voittajalle voi ennustaa paikkaa Elitloppetiin.

Seitsemän hevosta tavoittelee 250 000 kruunun ykköstä. Per Nordströmin tauolta palaava Önas Prince lähtee sisäradalta. Chocolatierin pojan voittosumma on muhkeat 8,6 miljoonaa kruunua.

”Kaikki on sujunut suunnitelmien mukaan talvella. Ratahiitissä ajoin 13,3 täyden matkan. Vastus on todella kova. Färjestadin sisärata ei ole optimaalinen lähtöpaikka. Mutta Önas Prince on tosi nopea startista. Ajamme heti Elitloppetin “rosa biljett” -lipusta. Kesällä on St Michel ihan mahdollinen. Jos kaikki sujuu hyvin, saatamme tulle Suomeen ajamaan nopealla radalla”, Nordström sanoi.

Vastustajat ovat kovia. Alessandro Gocciadoron Bepi Bi on hevonen, josta odotetaan kansainvälistä tähtiravuria. Viime vuonna se juoksi Sister Sledgen kanssa tuloksen 09,1a/1609m Elitloppet-viikonlopun 4-vuotiseliitissä. San Moteur ja Brambling ovat Önas Princen tavoin aivan ikäluokan huippuja. Ne aloittivat kauden jo Rommen 5-vuotislähdön kärkiparina. Italiassa syntynyt Best Ofdream Trio hurjasteli ykkösen viimeksi Solvallan finaaleissa. Solar Wind ja Listas Hotshot juoksevat Diamantstoetissa.

Lauantain 75-karuselli rantautuu Norjan Klosterskogeniin. Kylmäveristen Moe Odins Äreslöp on pääsiäisen huipennuksia. Voittajalistasta löytyy yksi suomalaisnimi. Kari Ahokas ajoi Vieskerin ykköseksi vuonna 2003. Odd Herakles oli voittaja 2020 ja Ulsrud Tea viime vuonna. Kaksikko on mukana myös tällä kertaa. Odd Herakles saapuu Klosterskogeniin kahdeksan voiton putkessa. B.W. Sture ja Tekno Eld tulevat Ruotsista Jan-Olov Perssonin tallista.

Lämminveristen Klosterskogens Grand Prixin voittaja saa myös 200 000 kruunua. Finlandia-voittaja Hickothepooh juoksee vuoden toisen starttinsa.

Romme isännöi pääsiäissunnuntain 75-jackpotkierrosta. Rommeheatetin voittaja saa paikan Paralympiatravetin finaaliin. Pasi Aikion Who’s Who hävisi viimeksi Stoletheshow’lle, mutta tekee nyt paluun voittokantaan. Vastus on sopiva, ja Who’s Who pääsee matkaan kuutosradalta.

Heidi Jääskeläisen L.Q. Widde tavoittelee 200 000 kruunun ykköstä kylmäveristen Dubbelcupenin finaalissa. Mika Haapakankaan Special Topmodel juoksee Klass II -sarjassa ja Mikko Ahon Ganyboy stayerlähdössä.

Pääsiäisen pelikattaus on tuhti. Gävlen torstai aloittaa 75-kierrokset klo 20.30. Färjestadin pitkäperjantain kierros käynnistyy klo 16.00. Klosterskogen lauantain 75-avauslähtö starttaa myös klo 16.00. Rommessa aletaan jännittää 75-kierrosta klo 17.20.

