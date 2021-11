Toto75 lauantaina Eskilstunassa: Melkko & Soroselta viisi hevosta, jutussa kommentit

Team Melkko & Sorosen tallista kilpailee viisi hevosta lauantain 75-lähdöissä. 10 La Verite juoksee kakkoskohteessa ja saa vastaansa suomalaiskasvattajien 3 That’s So Clearin ja Stall Macapellin 8 Izor Sisun.

”La Verite on tehnyt kaksi hienoa starttia tauon jälkeen, ja ollut uskomattoman hyvä. Se tuli ensimmäisten joukossa kipeäksi keväällä. Se oli kuukauden laitumella ja sai sen jälkeen kesällä hyvän treenijakson. 2600 metrin matka käy sille hyvin. Takarivi on tietty miinus, mutta kunto on hyvä ja odotukset ovat korkealla. Varusteisiin ei tule muutoksia”, Janne Soronen kertoi.

4 Didi Dam ja 5 Love Eagle ovat mukana Diamantstoetissa, joka ajetaan neloskohteena. Love Eagle tulee kisaan Solvallan voitto alla. Jonna Irrin 1 Best In Show on ykkösradalta yllätysvalmis.

”Lappeenrannassa Didi Damin juoksu meni vaikeaksi. Viimeksi Bollnäsissä tamma ei ollut hyvä. Uskon, että se on nyt parempi, kun on startti alla. Nelosrata ei ole toivepaikka, mutta luulen, että tamma avaa ravilla. Se on normaalisti nopea ja ravivarma. Ajamme kevyillä kengillä kuten tavallisesti. Didi Dam on lähellä kärkihevosia.”

”Love Eaglen kanssa on tähän lähtöön tähdätty pitkään. Se meni Vermon derbyfinaalissa ilman kenkiä, Eskilstunassa ajamme kengillä. Rata viisi voltissa on hankala, mutta tamma on rauhallinen ja ravivarma. Kerran Solvallassa lähtöä uusittiin 6-7 kertaa, ja hevonen lähti joka kerran ravia. Uskomme hyvään sijoitukseen.”

Vitoskohteena ajettavassa Klass I -sarjassa on myös kaksi hevosta Melkko-Soroselta. 4 Vice Versa Diamant on hurjassa kunnossa ja nelospaikalla. 11 Typhoon Face lähtee radalta 11.

”Viimeksi Vice Versa Diamant teki huippusuorituksen, vaikka oli neljäs maalissa. Nyt matka sopii paremmin, ja meillä on hyvä lähtöpaikka. Balanssi on sama kuin aiemmin, ilman etukenkiä mennään. Odotukset ovat kovat, Vice Versa Diamantilla ja La Veritellä on ehkä parhaat voittosaumat meidän hevosista.”

”Typhoon Face oli parempi viimeksi ja ravasi sujuvammin kuin toissa kerralla. Myös kuski vahvisti asian. Lähtöpaikka on ikävä, mutta toisaalta hevonen on parempi selkäreissulla. Treenit ovat sujuneet hyvin kotona. Päävarusteita emme ole vielä päättäneet, joko vetolaput tai kokolaput reiällä. Jos matkalla pidetään vauhtia, Typhoon Face nousee korkealle.”

Hopeadivisioonassa nähdään Irrin Tallin 6 Majestic Man. Pronssidivisioonassa kilpailee Björn Goopin 4 Kurri Jari Boko ja Mika Haapakankaan 11 Gogobet Sisu.

