Toto75-multijackpot, Axevalla lauantaina: Vice Versa Diamant jahtaa jättipalkintoa – ”Toivottavasti saamme ajaa kesäkengillä”

Jorma Kontion ajama Vice Versa Diamant lähtee tavoittelemaan 593 328 kruunun ykköspalkintoa 20 metrin takamatkalta. Viime starteissa 6-vuotiaan saksalaisruunan pitkä loppukiri on ollut muille liikaa. Vice Versa Diamant on tällä kaudella juossut Melkko-Sorosen talliin 10 voittoa ja palkintorahoja 572 000 kruunua.

”Vice Versa Diamant on tehnyt koko vuoden hienoja suorituksia. Viimeksi tuli 10. voitto ja voimia jäi varastoon, vaikka takakavioissa oli pitkät hokit. Nyt toivomme. että rata olisi sellainen, että voisimme ajaa kesäkengillä. Se olisi iso etu hevoselle. Vice Versa on tuntunut kotona hyvältä”, Katja Melkko kertoi. Melkko laittoi Vice Versa Diamantin ykkösvihjeeksi ATG:n 5Tippar-vihjeissä.

Vice Versa Diamant saa vastaansa ison joukon kovia kilpahevosia. Hevosten tauluissa näkyy ykkösiä runsaasti. Paalukarsinan Calamari on menestynyt hienosti, mutta se tulee Axevallaan tauolta. Björn Goopin Shapes on voittanut kaksi viime starttia ja on Vice Versa Diamantin kanssa 20 metrin karsinan kovimpia. Pisimmältä takamatkalta starttaa hurja nelikko Staro Leonardo, Policy Of Truth, Ferrari Sisu ja Seinäjoki Racessa keväällä kilpaillut Kali Smart.

Conrad Lugauerin Ferrari Sisu oli perjantaiaamun peliprosenteissa suosikki ennen Vice Versa Diamantia. Lugauer kävi viimeksi voittamassa Bergsåkerissa ja varmisti näin mukaanpääsyn Axevallan suurlähtöön. Ferrari Sisu joutui matkustamaan lähes 1000 kilometrin matkan Malmöstä Sundsvalliin.

”Olen tähdännyt tähän Sylvester-lähtöön pari kuukautta Ferrari Sisulla. Sundsvalliin oli pakko lähteä, jotta saimme tarpeeksi karsintapisteitä. Hevonen on huippukunnossa, mutta varsinkin Axevallan radalla tarvitaan vähän tuuria, jotta takaa pystyy kiertämään. Hevosella on tosi kova nopeus, mutta samalla se on myös vahva. Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet menestyä”, Lugauer sanoi ATG:n haastattelussa.

Mikko Ahon valmentama ja Esa Haapojan kasvattama Ready Trophy starttaa 75-kolmosessa. Jorma Kontion ajaa Ready Cashin poikaa takamatkan juoksuradalta.

Sylvesterloppet ajetaan kolmannen kerran. Dwayne Zet voitti viime vuonna. Phoenix Photo oli ykkönen ennen Grainfield Aideniä vuonna 2020.

Uudenvuodenaaton vuoksi pelien aikataulut aikaistuvat.Toto75 käynnistyy kuudennesta lähdöstä kello 16.00 Suomen aikaa. Sylvester-lähdön startti on kello 18.12.

