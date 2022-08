Toto75 Rättvik: Milliondollarrhyme vastaan Nurmoksen kaksikko

Kesän suurkilpailuissa juossut Milliondollarrhyme on vankka suosikki, vaikka edellinen voitto on huhtikuulta. Larssonin ajama 8-vuotias ruuna on nopea lähtijä, ja ykkösrata on sille mainio paikka. Myös Larsson sanoi ATG:n haastattelussa pyrkivänsä ajamaan keulasta ja uskoi hyvään suoritukseen.

Nurmoksen Seismic Wave ja Inti Boko pistävät suosikin ahtaalle. Claes Sjöströmin ajama Seismic Wave lähtee kolmospaikalta ja on kaksikosta tallin ykköstykki. Jenkkiruuna on nopea lähtijä, ja keulaan yritetään. Mika Forss etsii Inti Bokolle sopivia väyliä takarivistä. Viimeksi Inti Boko sai aivan liian raskaan juoksun. Sopivalla juoksulla ja kärjen ylivauhdilla Inti Boko on korkealla. Daniel Wäjerstenin Global Badman on voitokas menijä ja myös yksi suosikeista.

Kylmäveristen Siljanslopp on 75-nelonen. Mailin matka ja volttilähtö tuovat omat kiemurat lähtöön. Norjalainen Ramsted Balder on isosuosikki. Voitokas ori starttaa perusmatkalta ja ykkösradalta. Kun kokenut Carl Johan Jepson on kärryillä, voitto on lähellä.

Pekka Lillbackan Wolt tavoittelee 100 000 kruunun ykköstä 5-vuotiaiden kylmäveristen lähdössä, joka ajetaan ennen 75-kohteita. Jan-Olov Perssonin valmentama ja Torbjörn Janssonin ajama Wolt lähtee 60 metrin takamatkalta. Paalulta ja 20 metrin takamatkalta starttaa monta nousevaa 5-vuotiasta, muun muassa Askeladden N.O., Crussi Dull ja Guli Fantom.

