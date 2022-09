Toto75 Solvalla: Multijackpot ja supertasokkaat pelikohteet – ”Olisipa taas lauantaina se Heikkisen Matin pöljä päivä”

Tammakriteriumin finaalissa nähdään kaksi suomalaisten omistamaa hevosta. Petri Salmelan, Kenneth Liljamaan ja Matti Maunun omistama Joy Sisu voitti karsinnan. Salmela valitsi sille ysiradan finaaliin. Iiro ja Joonas Uutisen omistama ja Timo Nurmoksen valmentama Beat It oli karsintansa kakkonen. Se lähtee jahtaamaan 2,8 miljoonan kruunun ykköstä eturivin uloimmalta radalta. Nurmoksen karsintavoittajat Aurelia Express ja Bonneville W.I. ovat radoilla yksi ja kaksi.

”Joy Sisu on juossut kovia lähtöjä koko ajan ja osoittanut, että se kuuluu ikäluokan parhaiden joukkoon. Tamma on parhaimmillaan, kun se saa juosta ilman kenkiä. Olemme tehneet kaikkemme, jotta voisimme ajaa finaalin myös ilman kenkiä. Tänään perjantaina näyttää siltä, että ajamme ilman kenkiä. Ajoin juuri tammalla, ja siinä on oikea pöhinä. Olisipa taas lauantaina se Heikkisen Matin pöljä päivä, niin ihan mitä vaan voi tapahtua. Hevosella oli karsinnassa ensimmäistä kertaa vedettävät silmälaput, ja sillä varustuksella jatketaan”, Salmela kertoi.

Nurmos uskoo kolmikostaan eniten Bonneville W.I.-tammaan. Se juoksee finaalissa ensimmäisen kerran jenkkikärryillä ja mahdollisesti ilman kenkiä. Nurmos on rastannut oman kolmikon 5Tippar-vihjeissä järjestykseen Bonneville W.I.-Aurelia Express-Beat It.

Kriteriumin paras voi saada 4 miljoonaa kruunua premiechansenin ansiosta. Roger Walmannin Bedazzled Sox on ollut ikäluokan helmiä. Se starttaa ykkösradalta. Jorma Kontion ajama Nurmoksen tallin karsintavoittaja Mister Jupiter on ysiradalla.

Daniel Redénillä on peräti neljä hevosta finaalissa. Ante La Roque, Bengan ja Greensboro Zet voittivat karsintalähdöt, Xanthis Harvey oli kakkonen. Redén on voittanut kaksi edellistä Kriteriumia, 2020 Brambling ja 2021 Francesco Zet. Jos voitto tulee myös tänä vuonna, hänestä tulisi ensimmäinen valmentaja, joka on voittanut Kriteriumin kolmena vuotena peräkkäin. Takarivistä starttaava Xanthis Harvey saattaa olla Redénin kovin kortti finaalissa.

”Xanthis Harveyllä on taipumuksia olla turhan pirteä, siksi takarivin paikka voi olla ihan hyvä. Saamme ainakin selkäjuoksun. Hevonen pystyy kirimään pitkään ja kovaa”, Redén sanoi Stall Zetin nettisivuilla.

STL Openissa avoimen luokan hevoset kisaavat 750 000 kruunun ykkösestä. Reijo Liljendahlin Admiral As lähtee sisäradalta ja Redénin Hail Mary neloselta.

Diamantstoetin finaalissa kovia suomalaisten tammoja ovat Special Topsecret, Kungfu Lady, Edima ja Heartbeat Julie. Bästa Nesta juoksee Stig H Akademien -lähdössä. Special Major on mukana pronssifinaalissa sekä King Cole ja High On Pepper Walter Lundbergs Memorialissa, joka päättää tasokkaan 75-kierroksen.

Suuri suomalaismielenkiinto on myös UET Grand Prix -karsinnassa, joka juostaan jo ennen 75-kohteita. Oraviston Tallin Lara Boko maksettiin kilpailuun 20 000 euron sakkomaksulla. Se lähtee hakemaan Vincennesin finaalipaikkaa ykkösradalta. Se-Mi Stablen Suomessa syntynyt EL Jetpack laukkasi Vermon Derbyfinaalissa. Nyt se yrittää uuteen finaaliin radalta kuusi.

Loppukesän aikana on kerätty multajackpot, joka jaetaan Solvallan lauantain V75-kierroksella. Yli kuuden miljoonan euron jackpot lisätään 7 oikein -voittoluokan jakosummaan.

