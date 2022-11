Toto75-Solvalla, STL-finaalit ja Silverhästen: Nurmoksen Brother Bill suursuosikki

Kolme hevosta Timo Nurmoksen tallista kilpailee Silverhästenissä. Brother Bill on ykkösnyrkki. Se voitti syyskuussa STL Openin ja lokakuussa Ruotsin mestaruuden. Magnus A Djusen ajama ruuna puolustaa Silverhästenin voittoa. Antonio Trot ja Seismic Wave tulevat myös Nurmokselta.

“Brother Bill on tallin ykkössauma. Hevonen sai viime startissa sopivan viimeistelyn tähän Solvallan kilpailuun. Se joutui juoksemaan vain viimeiset 150 metriä, kun pääsi pussista pois”, Andreas Lövdal Nurmoksen tallilta kertoi ATG:n haastattelussa

Nousevat Unico Broline ja Oscar L.A. joutuvat lähtemään takarivistä. Phoenix Photo kukisti viimeksi Eskilstunassa Missle Hillin ja Brother Billin. Se on kolmosradalta kova vastustaja.

Timo Nurmoksen valmennustalli on vahvassa roolissa finaalikierroksella. Tallin hevosia kilpailee lauantaina kaikkiaan 13, joista 10 juoksee 75-kohteissa. Nurmos on laittanut 5Tippar vihjeisiin kolme omaa hevosta ykkössuosikeiksi. Kolmoskohteen Brother Bill on varmana. Neloskohteessa Ivanka Amok on ykkösvihje ja toinen oman tallin Miss Imperatrice kakkosvihje. Vitoskohteessa Amalencius B.B. on vihjeissä ensimmäisenä.

Lövdal uskoi haastattelussa kovasti kuutoskohteessa juoksevaan Aragorn Asiin, joka saa kärryilleen Björn Goopin. ”Aragorn oli tosi hyvä viimeksi ja teki hienon vaikutuksen. Nyt on tietysti vastus toista luokkaa. Lähtöradalta 9 hevonen on heti sujuvasti kärjen tuntumassa, ja on yksi niistä, joka voi voittaa.”

Stoeliten aloittaa superkierroksen. Honey Mearas sai takarivin paikan, mutta on sieltäkin suursuosikki. Club Nord Elit tuo lähtöön suomalaisväriä. Se oli viimeksi Rommessa kakkonen.

Petri Puron kasvattama Con Crowe on yksi suosikeista Klass II -finaalissa 75-kakkosessa. Stefan Persson ajaa Michael Nimczykin valmentamaa ja Karin Walter-Mommertin omistamaa voitokasta 4-vuotiasta. Diamantstoet on 75-pelin neloskohde. Twilight Angel tulee Ahvenanmaalta kruunujahtiin.

Mika Haapakankaan Special Major voitti Eskilstunan kierroksella. Nyt on vuorossa hopeafinaali. Mika Forss istuu oriin kärryille. Lähtöpaikka on mainio kolmonen 75-pelin vitoskohteessa.

Janne Svartin Souvenir d’Inverne voitti Bjerkessä pronssikarsinnan Björn Goopin ajamana. Jorma Kontio on ruunan kärryillä finaalissa. Kontiolle tuttu Hidalgo Heldia on ykkösradalla.

