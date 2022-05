Toto75 sunnuntaina: Pure Atlas on Goopin varma Björnkollen-vihjeissä

Breeders Coursen finaalissa juokseva 3 Pure Atlas on Goopin varmaehdokas. Goopin mielestä lähtö on vaikea veikattava, joko Pure Atlas varmaksi tai sitten paljon rasteja. Marko Kreivi on Pure Atlaksen kasvattaja ja omistaja. BC-finaalin ykköspalkinto on miljoona kruunua.

Avauskohteeseen Goop ei jätä 8 Månlykke A.M:ää varmaksi. Hän haluaa mukaan kaksi muuta hevosta, 10 Odd Herakles sekä Åke Svanstedtin kärryilleen saavan 2 Bellfaksin.

Ensimmäinen Elitloppet-karsinta on kakkoskohde. 3 Cokstile on Goopin suosikki. 6 Vernissage Grif, 8 Don Fanucci Zet ja 7 Etonnant ovat myös mahdollisia rastattavia, ehkä myös 1 Önas Prince.

Goop uskoo toisessa karsinnassa 4 Hail Maryn ja 7 Vivid Wise Asin käyvän voitto-ottelun.

Goopin oma paras voittosauma löytyy kuutoskohteesta. Frode Hamren valmentama 3 Asteroid on hienossa kunnossa ja taistelee voitosta 2 Callmethebreezen kanssa. 5 Crak di Girifalco voi yllättää.

Tästä Björnkollen-vihjeisiin