Toto86 Bergsåker ja Solvalla, Haapakankaan tallin ässiin luotetaan

Dwight Pieters ajaa 7 Gogobet Sisua ja Mats E Djuse 10 Tattoo Avengeria. 2640 metrin sopii molemmille. Viidesti tällä kaudella voittanut Gogobet Sisu jaksaa tehdä pitkän kirin. Tattoo Avengerin terävä spurtti on purrut tänä vuonna. Ruunalla on myös viisi voittoa.

”Gogobet Sisu juoksi viimeksi kaukana takana ja tuli viimeisen kierroksen tosi lujaa. Mutta 75-lähdöissä ei takaa ehditä. Nyt matka sopii paremmin. Lähtöön ei tarvitse ladata, ja lopussa hevonen kirii hyvin”, Haapakangas sanoi.

”Tattoo Avenger sai vähän huilata viime startin jälkeen. Se tuntuu tosi hyvältä treeneissä ja on mennyt kaksi ratahiittiä. Matka sopii myös Tattoolle. Uskon, että takarivin paikka on ihan hyvä, niin ei tarvitse ladata alussa. Tämä kirii lopussa kovaa. En osaa sanoa, kummalla hevosistani on paremmat mahdollisuudet. Olen yrittänyt kilpailuttaa niitä niin, etteivät ne kohtaisi keskenään. Molemmilla on hyvät mahdollisuudet kärkitaisteluun.”

Alexi Palmin omistama 9 Sara K.M.E. juoksee 86-pelin avauskohteessa Bergsåkerissa valmentajansa Tomas Petterssonin ajamana.

Solvallan kohteissa nähdään myös suomalasia. 9 Yankee Blue on 86-kakkosessa. 1 Gala Journey, 2 Bellatrix Club, 5 Isabel B.R. ja 9 Bansky ovat tammalähdön suomalaiset kuutoskohteessa. Solvallan kierros päättyy 2640 metrin avoimeen ryhmään. 2 Milligan’s School ja 3 Missle Hill ovat suosikit. Melkon tallin 5 Tsunami Diamant haastaa kaksikon.

Toto86-kierros käynnistyy keskiviikkona kello 21.30.

