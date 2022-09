Toto86 Bergsåker ja Solvalla: Sister Sledge vastaan Marion Fouty Bon

Mielenkiintoiseksi ja vaikeasti arviotavaksi kaksikon kohtaamisen tekee se, että Marion Fouty Bon tulee parin kuukauden tauolta, ja Sister Sledge on kilpaillut tänä vuonna vain kaksi kertaa.

Örjan Kihlströmin ajama Sister Sledge starttaa ykkösradalta ja Jorma Kontion tahdittama Marion Fouty Bon sen rinnalta. Jenkkitamma Sister Sledge muistetaan erityisesti viime vuoden Elitloppet-raveista, kun se 4-vuotiseliitissä kiisi mailin aikaan 09,1a. Bepi Bi ja Henry Flyer Sisu jäivät taakse. Tämän vuoden avausstartin voiton jälkeen tuli kakkossija Zaccaria Barin jälkeen.

Marion Fouty Bon on myös voitokas menijä. Se paineli kesäkuussa mailin 09,9a Solvallassa. Kontio päästeli silloin avauspuolikkaan 07,7-kyytiä. Solvallan lähtötilanne on mielenkiintoinen, kumpi suosikeista painuu keulaan?

Varmojen löytäminen kierrokselle on työlästä. Yksi ehdokas löytyy avauskohteesta, joka ajetaan Bergsåkerissa. Troels Anderssonin valmentama ja Jill Ivarssonin ajama Kinky Boots kohtaa sopivan vastuksen oppilasohjastajien lähdössä.

”Kinky Boots on menossa kohti huippukuntoa kovan peruskuntovalmennuksen jälkeen. Hevonen oli hyvä viimeksi ja palasi vihdoin takaisin voittojentielle. Treeneissä Kinky on tuntunut hyvältä. Hevonen ei ole nopea startista, mutta Bergsåkerin ykkösrata on hyvä lähteä, ja siitä voi yrittää reippaasti eteenpäin. Uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet keskiviikkona”, Andersen sanoi ATG:n haastattelussa.

Roni Paldanin valmentama Solar Wind saa Ida Riestererin kärryilleen Solvallan oppilaslähdössä, joka on 86-pelin neloskohde. Tamman omistaa Annamari Sipilä. Nurmoksen tallin Express Love on tiukka vastustaja, Andreas Lövdal ohjastaa sitä.

Bergsåker ajaa 86-kohteena kylmäveristen mailin ryhmän. Svante Båthin Gorm on voitokas menijä, joka nousee suosikiksi, vaikka lähtörata on seitsemän. Toinen voittokone Ulvsåsen pääsee matkaan ykkösradalta. Se on lähes yhtä paljon pelattu.

Solvallan avauslähdössä aloittaa kilpailemisen She Loves Youn 3-vuotias poika Just Fontaine (Ready Cash). Svante Båth valmentaa ja Erik Adielsson ohjastaa. Anne Raatikaisen ja kumppaneiden omistama Joanna Sisu (Classic Photo) juoksee 3-vuotiaiden tammojen lähdössä, somalaiskasvattajien Violin Artist (SJ’s Caviar) on yksi vastustajista.

Toto-kohteisiin tästä