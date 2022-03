Toto86 Bjerke ja Solvalla, Hamren tahdissa aloitetaan

Avauskohde juostaan Bjerkessä, ja Frode Hamrella on jättisuosikki. 4-vuotias jenkkiori Skate Trix siirtyi Hamren valmennukseen viime keväänä ja on ladannut sen jälkeen peräti 12 voittoa. Hamre harmitteli norjalaismedioissa seiskarataa, mutta kehotti siitä huolimatta huomioimaan hevosen ajoissa peleissä.

Hamrella on hyvä voittosauma myös 86-pelin seiskakohteessa. Take This Society jäi Hamren mukaan viimeksi pussiin. Hamre uskoo, että Muscle Hillin 4-vuotias poika pystyy haastamaan suosikki Falcon Eyen.

Team Melkko & Sorosella on kaksi hevosta Solvallan kohdelähdöissä. Patrick Tie starttaa neloskohteessa. ”Hevonen tuntuu hyvältä kotona, mutta ei ole näyttänyt oikeaa kapasiteettiaan kilpailuissa. Jos se ravaa, se voi yllättää. Nyt otamme siltä etukengät pois”, Katja Melkko kertoi tallin nettisivuilla.

High On Pepper juoksee kuutoskohteessa ja on suosikki ysiradalta. Ready Cashin poika juoksi viime vuonna kuusi lähtöä ja voitti kolme kertaa. ”High On Pepper aloittaa 4-vuotiskautensa. Se on todella kyvykäs hevonen ja voitti 13-ajalla viime vuonna täyden matkan. Hevosta on treenattu paljon talven aikana, ja se saattaa tarvita lähtöjä ennen kuin on parhaimmillaan. Tähtäin on syksyn suurissa kisoissa”, Melkko totesi.

