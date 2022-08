Toto86, Bjerke ja Solvalla: ”Normaalisti I.D. Exceptional kiertää tämän porukan”

Bjerken kohdelähdöllä aloitetaan. Kriteriumvoittaja I.D. Exceptional tähdittää ensimmäistä 86-kohdetta. Vidar Hopin ajama norjalaisori sai takarivin lähtöpaikan, ensimmäisen kerran. I.D. Exceptional sairasteli pitkään ja on kilpailut vain 4 kertaa. Viimeksi se teki tosi hyvän juoksun Bergsåkerissa Norrlands GP -finaalissa ja sijoittui kolmanneksi. Stian Eilefsenin valmennettava näyttää löytäneen huippuvireen ja on suuri suosikki. Voitokas Alegrito on ainakin ennakkoon suosikin kovin vastustaja.

”I.D. Exceptional oli viimeksi paljon odotettua parempi sairaustauon jälkeen. Se oli jo kipeänä, kun se voitti Jarlsbergissa toukokuussa. Hevonen menee varmasti eteenpäin, kun sai startin alle. Se ei ole koskaan lähtenyt takarivistä, ja ajamme varmaan eteenpäin hyvissä ajoin. Uskon hevoseen paljon. Kokolapuilla, kengillä ja jenkkikärryillä ajetaan”, Stian Eilefsen sanoi Bjerken sivuilla.

Myös kolmas 86-kohde on Norjan derbykarsinta. Kriteriumin kakkonen Trixton Frecel on yksi suosikeista, se starttaa radalta 11. Noralf P. Braekkenin Belfort Rags on tiukka vastustaja, samoin Frode Hamren Code Young.

Solvallan kaksi ensimmäistä 86-kohdetta ovat 3-vuotiaiden tammojen kriteriumsarjoja. Roger Walmannin E3-kakkonen Eireann on ensimmäisessä suosikki ja Timo Nurmoksen hienosti aloittanut Jennifer Sisu toisessa, sitä yrittää haastaa Onkel Investin Titania Hills.

Kolmivuotiaat oriit/ruunat kisaavat Solvallan muissa kohdelähdöissä. Mattias Djusen Hustle Rain on peliprosenttien ykkönen Gay Noon -lähdössä. Robert Berghin Night Art lähtee suosikkina Ibraham Paschan lähtöön, joka päättää 86-kierroksen. Petri Puron kasvattama Staro Mack Crowe on yksi haastajista.

Ruotsalaismediat rummuttavat paljon Night Artin puolesta. Myös Berghin tallissa uskotaan hevoseen. ”Night Art on niin hyvä, että se taistelee tässä voitosta ja samoin kolmen viikon kuluttua Kriteriumkarsinnassa. Viimeksi Night Art oli ylilatautunut ja oli mennä läpi valjaista, laukka tuli lähtötilanteessa. Ennen sitä Margareta-lähdössä se toimi hyvin. Hevonen tuntuu tosi hyvältä treeneissä, se on ollut rauhallinen”, Berghin tallin Oscar Florhed kertoi ATG:n haastattelussa.

Solvallassa on suomalaisjännitystä jo ennen 86-kohteita. Miia Salminen ja Suvi Vaittinen edustavat Suomea Solvalla Damklubbin kansainvälisessä naisohjastajien lähdössä. Kisa ajettiin ensi kerran 1981. Irmeli Lehtioksa voitti kolme ensimmäistä kilpailua.

Suomalaisporukan omistama Impressive Sisu starttaa 4-vuotislähdössä. Petri Salmelan valmennettava joutuu lähtemään radalta 12. Tammojen mailin ryhmässä Onkel Investin The Primerose hakee kauden toista voittoa valmentajansa Björn Goopin ajamana.

Toto-kohteisiin tästä