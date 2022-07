Toto86 Bodenissa: Salmela kotiradallaan – ”Idomenio Sisu paras voittosauma”

Petri Salmelan tallista starttaa peräti kahdeksan hevosta 86-pelin lähdöissä. Kolmoskohde on 4-vuotislähtö, jossa voittaja saa 100 000 kruunua. Salmelan Idomenio Sisu on niittänyt menestystä myös kovissa ikäluokkalähdöissä. Viimeksi se oli kolmas Sprintermästaren-kisassa Halmstadissa.

”Idomenio Sisu on tehnyt vahvoja juoksuja. Hevonen tarkastettiin viime startin jälkeen, ja kaikki on kunnossa. Ajoin itse sillä hiittiä, ja Idomenio tuntui todella hyvältä. 2600 metrin matkan se selvittää ilman ongelmia, ja sillä pitäisi olla erittäin hyvät mahdollisuudet pärjätä. Se on tallimme paras sauma 86-kohteissa”, Salmela kertoi.

Toto86-kierros käynnistyy mailin ryhmällä. Kari Alapekkalan Danilo Brick on näyttänyt kykynsä niin Suomessa kuin Ruotsissa. Samu Sundqvistin M.T.Powertool, Kyösti Ylivallon Electric Eye Am ja Salmelan Ladybug Lara ovat kovia vastustajia.

Kuutoskohde on 15 hevosen autolähtö, jossa on myös vankka suomalaisedustus. Ivar Journey, Duke Of Mine, Backwood’s Baddy, Easy Silence, Roughenough Vice, Mahatma Gee ja Montales pystyvät kärkisijoille.

Salmelan Leave Your Sox Oniin uskotaan paljon seiskakohteessa, joka on 3140 metrin volttilähtö. B.Sacamano voitti viimeksi Samu Sundqvistin ajamana. Artie B.Zet ja Enter Mayweather saapuvat Suomesta.

Kierros päättyy Scandal Plays Minne -lähtöön, jossa juoksevat avoimen luokan menijät. Salmelalla on kova kaksikko Henry Flyer Sisu ja Hector Sisu. Ari Aatsingilla on myös kaksi hevosta Turno di Azzurra ja President Lindy. Antti Ala-Rantalan Farzad Boko sai eturivin uloimman lähtöpaikan.

”Leave Your Sox On ei vielä ole voittanut tänä vuonna, mutta nyt tehtävä näyttää sopivalta. Hector Sisu ja Henry Flyer Sisu ovat aika tasavahvat. Hector sai kovemman treenin perjantaina ja tuntui siinä hyvältä. Henry Flyerista kehittyy oikein hyvä hevonen. Se sai tehdä töitä viimeksi Eskilstunassa ja tuntuu aina vaan paremmalta”, Salmela kommentoi.

