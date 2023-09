Toto86-ennakko Åby ja Solvalla: Live To Tell jahtaa jälleen voittoa – ”Hyvä lähtöpaikka, hevonen on nopea auton takaa”

Big Dream Teamin kasvattama ja omistama Suomessa syntynyt Live To Tell on aloittanut uransa neljällä voitolla. Viides ykkönen on tähtäimessä Solvallassa. Jorma Kontion ajama 4-vuotias Villiamin poika hakee finaalipaikkaa Solvallaserien 150 -sarjassa. Nopea ruuna pääsee matkaan hyvältä vitosradalta. Marko Korven Gourmet Brodde on yksi kovista haastajista ja lähtee Live To Tellin sisäpuolelta.

”Live To Tell on kehittynyt tänä vuonna. Viimeksi se meni hieman kevyemmällä balanssilla, lähti kovaa ja meni keulaan. Ohjelmassa on virhe, ajoimme viimeksi kaikki kengät jalassa. Nyt olemme ilmoittaneet hevosen juoksevan ilman takakenkiä ensimmäisen kerran kilpailussa. Meillä on hyvä lähtöpaikka, ja Live To Tell on nopea auton takaa. Pitää olla optimistinen”, Nurmos sanoi.

Daniel Redénin valmentama Poleposition on selkeä suosikki 86-kakkosessa, vaikka vastassa on voitokas Matiere, joka lähtee sisäradalta. Matkana on 2640 metriä. Stall Macapellin Izor Sisu starttaa radalta kahdeksan.

”Viimeksi Derbykarsinnassa Poleposition tuli lopun niin kovaa kuin pääsi. Matkalla mentiin vähän liian hiljaa, emmekä pystyneet kovassa vauhdissa nappaamaan finaalipaikkaa. Hevonen on näyttänyt hyvältä karsinnan jälkeen. Jos olisimme päässeet Derbyfinaaliin, olisimme ajaneet siellä ilman kaikkia kenkiä. Nyt pitää Örjanin kanssa puhua, mitä teemme tässä startissa. Poleposition menee kaikista juoksupaikoista, ja osaa avata myös hyvin”, Redén kertoi Stall Zetin sivuilla.

”Matierellä on kaikki hyvällä mallilla, se jatkaa hyvässä kunnossa. Hevonen on ensimmäistä kertaa autolähdössä eturivissä ja vielä ykkösradalla. Autolähtö ja ykkösrata ovat kaksi isoa kysymysmerkkiä. Viimeksi se voitti helposti 2140 metrin matkan, ja pidempi matka on vain plussaa”, Fredrik B Larsson kertoi Kanal75:n haastattelussa.

Mika Haapakankaalla on kaksi hevosta Åbyn 86-kohteissa Special Chance ja Special Major. Special Chance juoksee 86-ykkösessä ja pääsee matkaan kolmosradalta. Dwight Pietersin ajama tamma kannattaa ottaa mukaan peleihin, jos varmistaa suursuosikki Our Pearlin.

Special Major starttaa 86-seiskassa. Se sai mailin kisaan lähtöradan 11. Pieters ohjastaa. Jerry Riordanin valmennuksesta aloittava Italian ori Dylan Dog Font lähtee sisäradalta, Johan Untetsteiner ajaa.

Nurmoksen tallin Southwind Boko on toinen voitokas suomalainen keskiviikkona ja starttaa tammalähdössä ennen 86-kohteita. Se voitti Örebrossa torstaina, ja uusi ykkönen on kiikarissa.

Heli ja Petri Tarrimaan Lightning Stride palaa radoille voitokkaan Teivon Tammakriteriumin jälkeen Åbyssä. Se tavoittelee 100 000 kruunun ykköstä 3-vuotiaiden tammojen Quick Pay Pokalenissa, joka juostaan Åbyssä ennen 86-peliä.

