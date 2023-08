Toto86-ennakko Åby ja Solvalla: Nurmoksen tallista suosikit

Solvallan kahdessa ensimmäisessä kohdelähdössä mennään Timo Nurmoksen tahdissa. Mellby Imperial on jättisuosikki 86-kakkosessa.

”Mellby Imperial otti yllättävän laukan viimeksi ensimmäisessä kaarteessa. Siinä kohta mentiin kovaa, ja toivotaan, että laukka oli vain onneton sattuma. Hevonen ei ole normaalisti epävarma, se ei juuri koskaan ole laukannut aikaisemmin. Startin jälkeen se on ollut terveentuntuinen ja hyvä hiiteissä. Toissa startissa se meni suoraan tauolta kovempaa, mitä on Ruotsin ennätys. Nyt meillä on hyvä lähtöpaikka auton takana, ja uskon kovasti hevoseen”, Nurmos sanoi.

Nurmoksen Perfect Harmony on 86-nelosen vahva voittajaehdokas. Se sai volttilähtöön kolmosradan. Magnus A Djuse ajaa Nurmoksen suosikkeja.

”Perfect Harmonu on kehittynyt todella kovasti, ja kolmen helpon voiton jälkeen kokeilimme viimeksi ajaa Derbykarsinnassa. Se ei riittänyt takarivistä kovia hevosia vastaan, muuten hevosella on kaikki kunnossa. Nyt on taas normaalilähtö. Ilman kenkiä jatketaan, mutta nyt ajamme tavallisilla kärryillä, kun on volttilähtö. Saimme hyvän lähtöpaikan, ja hevonen tulee huomioida aikaisen peleissä”, Nurmos kertoi.

Mats E Djuse nähdään 86-kuutosessa Nurmoksen Duoanierin kärryillä, eikä senkään voitto olisi isoyllätys. Timo Nurmoksen hevoset ovat menneet hienosti kesällä, ja tuttu voittotahti on löytynyt. Tallin tämän vuoden voittoprosentti on noussut koviin lukemiin 34.

Mikko Ahon Ready Trophy on kolmosradalta Åbyn 86-avauskohteen yksi suosikeista. Esa Haapojan kasvattama Ready Cashin poika voitti viimeksi Vaggerydissä. Aho lähtee toiveikkaana hakemaan toista peräkkäistä voittoa.

Mika Haapakankaan Special Topmodel sai seiskaradan mailin ryhmään, joka ajetaan Åbyssä 86-kolmosena. Maharajahin tytär voitti Forssan Tammavaltikan avausmatkan vuosi sitten.

Hanna Lähdekorven Franklin Zet on tehnyt vahvan kauden. Viimeksi se kiri kolmanneksi kahden voittostartin jälkeen. Franklin Zet kuuluu rastattaviin 86-vitosessa.

