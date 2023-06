Toto86-ennakko Åmål: Racing Brodda vai Sweetman kultadivisioonassa, Karhulahdella yllätyssauma

STL-divisioonat värittävät jälleen keskiviikkoa. Åmålin rata sijaitsee lähellä Norjan rajaa, ja länsinaapurista tulee joukko hevosia kilpailemaan Ruotsin hyvistä palkinnoista.

Kultadivisioonassa Mattias Djusen tallin Racing Brodda pääsee matkaan mainiolta kakkosradalta. Kovin vastustaja Sweetman sai seiskaradan. Jörgen Westholmin Remarkable Feet on takarivissä. Djuse ja Westholm ovat ainoat Solvallan alueen valmentajat, joiden hevosia kilpailee Åmålissa. Hyväkuntoinen High Glider tulee Norjasta ja voi riittää korkealle.

”Sweetman on aina merkinnyt paljon minulle. Se on ollut tallin tukijalka jo pitkään. Se tekee yleensä aina hyvän juoksun. Lähtörata on hieman ulkona, mutta Sweetman on nopea alussa. Ja täytyy muistaa, että radat 1-3 eivät ole parhaita, kun kurvi Åmålissa tulee nopeasti vastaan. Eteenpäin pitää yrittää, ja luotan aina omaan hevoseen”, valmentaja Lars I Nilsson sanoi Kanal75:n haastattelussa. Nilsson saapuu Jägersrosta, josta on lähes 500 kilometriä Åmåliin.

Mattias Djusen Global Bookmakerilla on hyvä voittosauma 86-pelin avauskohteessa. Broadway Hallin poika otti viimeksi kakkossijan Gävlen hopeadivisioonassa. Norjasta saapuva Erik Killingmon Park View on kova vastustaja.

Ville Karhulahti suuntaa Axevallasta Åmåliin Estella Novalla, joka starttaa 86-seiskassa Klass II:ssa. Nopea tamma sai hyvän paikan kolmosradan. Björn Goopin Head Of State on tiukka haastaja. Karhulahden hevonen oli tiistaina peliprosenteissa vähän pelattu, se olisi hyvä yllätysveto.

”Viimeksi tamma oli stressaantunut ja laukkasi jo ennen lähtölinjaa. Åmåliin saimme parhaan mahdollisen lähtöpaikan. Kun loppusuora on lyhyt, niin jo matkalla pitää olla kärkipäässä. Estella Nova lähtee kovaa. Jos se vain on normaali, eikä kuumene, niin meillä on hyvä yllätyssauma”, Karhulahti uskoo.

Ville Karhulahden valmennuslistalla on 12 hevosta. Niistä valtaosa on 2-vuotiaita. Karhulahti opettaa varsoja ja tekee osalle myös alkuvalmennuksen, ennen kuin ne siirtyvät omille valmentajilleen.

