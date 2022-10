Toto86-ennakko, Bergsåker ja Solvalla: EL Jetpack ja Lövdal kiertävät voittoon

EMP Investin kasvattama ja Se-Mi Stablen omistama EL Jetpack juoksee 2640 metrin matkalla ajettavassa oppilaslähdössä, jossa lähtöradat määräytyvät voittosumman mukaan. Andreas Lövdalin ajama EL Titanin poika starttaa radalta 13. Juuri Lövdal ajoi hevosella voiton viimeksi Solvallassa, ja esitys oli väkevä. Pitkä matka sopii, EL Jetpack voitti derbykarsinnan Vermossa 2620 metrin matkalla. Sybille Tinterin valmentama Beethoven Gar on kova vastustaja. Se pääsee matkaan ykköspaikalta.

”EL Jetpack oli tosi hyvä voittaessaan viime viikolla johtavan rinnalta, ja voimia jäi vielä varastoon. Hevonen on ollut pitkään kunnossa. Se oli yksi suosikeista derbyfinaalissa, mutta siinä tuli valitettavasti laukka. Jetpack on tosi vahva, ja sillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä, vaikka lähtörata on hankala”, Nurmos sanoi.

Bergsåker aloittaa 86-kierroksen tammojen volttilähdöllä, jossa eliittitammat ovat takamatkalla. Miljoonia kruunuja juosseet Racing Brodda, Fifty Cent Piece ja Iceland Falls nousevat takamatkaltakin suosikeiksi.

Daniel Redénin Epimetheus voitti Vermossa Örjan Kihlströmin ajamana Finlandia-päivänä. Sen jälkeen ykkösiä ei ole tullut. Kakkospaikalta Hard Livinin poika voi hyvin palata seremonioihin 86-kakkosessa.

”Epimetheus on saanut harvakseltaan startteja, kun sarjat nousivat nopeasti. Ajoin sillä viimeksi kovemman harjoitusajon kotona. Toivon, että se vei hevosta eteenpäin. Lähtörata on hyvä, mutta hevosesta ei koskaan tiedä etukäteen”, Redén kertoi arvoituksellisesti ennakkokommenteissaan.

Redén-Kihlströmillä on hyvä voittosauma myös päätöskohteessa, joka on stayerlähtö. Chestnut jaksaa matkan ja voitti Bollnäsissä 3140 metrillä. Timo Nurmoksen Napoleon Cash on tiukka vastustaja, samoin Jörgen Westholmin Gamin de Larre, joka lähtee perusmatkalta.

”Chestnut näytti viimeksi paljon paremmalta kuin aikaisemmin. Loppu tultiin kovaa, ja se ei ole ollut hevosen paras ominaisuus aiemmin. Nyt olemme löytäneet oikean balanssin. Hevosen pitäisi pärjätä varsinkin pitkillä matkoilla. Uskon, että se toimii hyvin myös takaa. Viimeksi se vastasi hyvin, kun siltä vedettiin vetolaput ensimmäisen kerran”, Redén kertoi.

Bergsåkerin avauslähtö on 2-vuotiaiden Norrlands Elitserien-karsinta. Mika Vihelän kasvattama Mia Amore (Scarlet Knight) on yksi suosikeista. Svante Båthin valmentama Coin Perdun poika Coins Glenn on voittanut molemmat kilpailunsa.

Marko Korven valmentama Jax Journey jahtaa toista peräkkäistä voittoa Solvallan 3-vuotislähdössä. Jorma Kontio etsii ajoväylät kasiradalta. Dimitri Hedmanin omistukseen ja Kai P Jussilan valmennukseen siirtynyt Crown Heights starttaa mailin ryhmässä seiskaradalta. Redénin Proxomity (Propulsion) on sisäpuolella.

Toto-kohteisiin tästä