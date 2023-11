Toto86-ennakko Bjerke ja Solvalla: Henna Halme jälleen Solvallassa, Nurmoksen ja Liljendahlin tallista suosikkeja

Illan suurimmat ykköset maksetaan Kriterierevanschen ja Oaksrevanschen lähdöissä. Timo Nurmokselta tulee suosikit molempiin lähtöihin. Oriiden/ruunien lähtö ajetaan jo ennen 86-kohteita. Nurmoksen Kojak Sisu (Muscle Mass) on vahvoilla, vaikka vastassa ovat kovat Herakles Zet (Propulsion) ja S.G.Dracarys (Bold Eagle).

Tammojen Oaksrevanschen juostaan 86-kakkosena. Nurmoksen Granger (Trixton) jäi Oaksissa viidenneksi, mutta nyt on revanssin paikka.

Henna Halme ajoi Janis Joplin Sisun Solvallaserien 150 -finaaliin. 150 000 kruunun ykkösellä ajettava loppukilpailu on keskiviikon 86-nelonen. Janis Joplin Sisu lähtee tavoittelemaan isoa palkintoa vitosradalta. Karsinnassa Halmeen tamma ei päässyt käyttämään kaikkia voimiaan, ja sillä on finaalissa yllätysmahdollisuus. Timo Nurmoksen kovavireinen Mellby Knekt on suosikki. J.H.Million tulee Björn Goopin tallista. Melkko&Sorosen Yucatan Diamant hakee menestystä kymppiradalta. Henna Halmeen toinen hevonen Briljera starttaa tammalähdössä, joka juostaan ennen 86-kohteita

Reijo Liljendahlin tallista piti juosta kaksi AMG Stablen kasvattamaa hevosta 86-kohteissa. Viimeksi laukannut Tom’s Got Drive on yksi suosikeista Solvallaserien 350 -finaalissa, 86-kuutonen. Ringo Adore olisi ollut ykkösradalla Solvallaserien 650 -finaalissa, joka on 86-pelin päätöskohde, mutta se ei starttaa.

Ulf Ohlssonin ajama Tom’s Got Drive oli suosikki viime keskiviikkona. Long Tomin 4-vuotias poika oli menossa keulaan, mutta laukkasi ensimmäisessä kaarteessa.

”Viimeksi mentiin todella kovaa kaarteeseen, eikä hevonen saanut kunnolla pitoa, siitä seurasi laukka. Hevonen tuntui hyvältä ennen lähtöä ja myös startin jälkeen. Panostan nyt enemmän pitoon, mutta katsotaan vielä, millaisessa kelissä ajetaan, niin sitten päätetään kengitys. Tom’s Got Drive riittää näissä lähdöissä hyvin. Se pystyy avaamaan kovaa ja on voittotaistossa”, Liljendahl sanoi.

Ringo Adoren lähdössä juoksee Liljendahlin tallista Pure Muscle. Se on kymppipaikalla, Anders Eriksson ohjastaa.

”Pure Muscle on paras johtopaikalta tai ihan kärjen tuntumasta. Viimeksi väsyvä hevonen hankaloitti menoa, mutta kiri oli hyvä. Hevonen tuntuu hyvältä treeneissä. Nyt vaaditaan paljon ylivauhtia. jotta pystymme yllättämään”, Liljendahl totesi.

Bjerken paras varma löytyy 86-pelin seiskakohteesta, jossa on mukana vain kuusi hevosta. Kristian Malminin Sheena’s Boy on reipas avaaja ja hakee johtopaikan, vaikka sisäpuolella on tiukat haastajat Skate Trix ja S.K’s Mystic Titan.

