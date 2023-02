Toto86-ennakko Bjerke ja Solvalla – ”Matka sopii vahvalle hevoselle”

Bjerke aloittaa kierroksen. Suosikki tulee Frode Hamren tallista, vaikka tallin ykkösnyrkki I.D.Forcedvictory jää pois. Hamre itse ajaa Blue Spiritiä, joka on tauon jälkeen tehnyt kolme hyvää starttia. Hamren mukaan hevonen on heti valmis hyvään sijoitukseen

Team Melkko&Sorosen Macy palaa tauolta ja on ykkösradalla 86-kakkosessa. Voitokas Conway Hallin tytär lähtee kisaan Jorma Kontion ajamana ja on yksi suosikeista. Pirjetta Laakson Flavienne Lascaux starttaa Macyn rinnnalta ja Onkel Investin The Primerose ysipaikalta. Mattias Djusen talli on kovassa vireessä. Carry Cash on suosikki, vaikka lähtörata on 12 mailin ryhmässä.

Nina Pettersson-Perklénin Got To Goo on mainiolla kakkosradalla 86-nelosessa, joka ajetaan 2640 metrin matkalla. Juha Koskelan Rio Luca ja Pia Huusarin Vincent C.D. ovat vastassa. Rikard N. Skoglundin ajama Vincent C.D. otti viimeksi Solvallassa kakkossijan ja on vaarallinen. Vincent sai kasiradan volttilähtönä ajettavaan kisaan.

”Hyvillä mielin lähdetään Solvallaan. Matka sopii, hevonen on enemmän vahva kuin nopea. Emme pysty avaamaan kovaa, mutta hyvältä kakkosradalta saamme jonkinlaisen paikan heti parijonossa. Jorma on ajanut Got To Goolla aikaisemmin ja tuntee hevosen. Vastus on aina kova, mutta odotan hyvää suoritusta ja Solvallaserienin finaalipaikkaa”, Pettersson-Perklén kertoi.

Lisää Huusarin hyvin menestyneitä hevosia nähdään 86-kuutosessa. Peak Lightning starttaa mailin ryhmässä sisäradalta. Suomalaiskasvattajien Easypeasy Artist sai takarivin paikan.

Suomalaismenestystä voi tulla myös päätöskohteessa. Matti Nisosen valmentama Black And Quick sai mailin ryhmään kakkosradan. Mika Forss ohjastaa.

Huusarin tallin Campari Jet juoksee ennen 86-kierrosta ajettavassa montélähdössä. Lajin suuriin nimiin kuuluva Jonathan Carre ohjastaa. Tuomas Pakkasen Jopp aloittaa Ruotsin kilpailut 2640m autolähdössä, Kontio ohjastaa. Nisosen Craft Combo on yksi vastustajista.

