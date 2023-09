Toto86-ennakko Bjerke, Solvalla ja iso jackpot: Hamre Bjerkessä – Nurmos Solvallassa - lue Hamren kommentit tallin suosikeista

Frode Hamren tallista juoksee 9 hevosta 86-kohteissa. ”Cool Trix (86-1), Fine Wine Fashion (86-3) ja Dionne (86-5) ovat tallin parhaat saumat”, Hamre toteaa.

Cool Trix on iso suosikki avauskohteessa. Trixtonin 5-vuotias poika on kilpaillut tällä kaudella 9 kertaa ja voittanut 8 lähtöä, ykkösiä on nyt 6 peräkkäin.

”Cool Trix on ollut fantastisen hyvä, eikä ole hävinnyt pitkään aikaan. Viime viikon sunnuntaina hevonen kilpaili Bjerkessä ja voitti melkein ajamatta ajalla 11,6. Ajoin sillä lauantaina treeniä, ja kaikki on kunnossa”, Hamre sanoo Kanal75:n haastattelussa.

Fine Wine Fashion juoksee 86-kolmosessa ja pääsee jahtaamaan kolmatta peräkkäistä ykköstä hyvältä nelosradalta Magnus Teien Gundersenin ajamana. Hamre itse ajaa voitokasta Fashiononthehilliä, jolla on ysirata.

”Fine Wine Fashion on voittajatyyppiä, joka viimeksi otti ykkösen kontrolloidusti. Tamma on nopea ja voi johtaa keskiviikon lähtöä alusta loppuun. Se on tallin ykköshevonen tässä. Oma ajokkini Fashiononthehill on myös voittajatyyppiä, mutta kun se joutuu juoksemaan toisten takana, se mutkittelee. Eturivistä olisin uskonut oriin mahdollisuuksiin enemmän.”

Dionne juoksee 86-vitosessa. Viimeksi se oli mukana Tammaderbyn finaalissa, mutta jäi seitsemänneksi.

”Dionne on kilpaillut kovissa lähdöissä, Jarlsbergin ja Tammaderbyn finaaleissa. Se oli vähän väsynyt viime startin jälkeen, mutta on jälleen pirteä ja iloinen. Nyt on taas lyhyt matka, mikä on etu.”

Bjerken kovin lähtö ajetaan 86-pelin seiskakohteena. Avoimen luokan tammat Miss Pepper ja Lucky Queen Soa haastavat enintään 1 350 000 kruunua voittaneet orit ja ruunat. Åsbjörn Tengsareidin ajama Miss Pepper nähtiin elokuussa tammojen EM-kisassa Solvallassa.

Solvallan kohdelähdöt ovat pääosin Solvallaserien-sarjan karsintoja. Pertti Isotalon Farfallone hakee finaalipaikkaa päätöskohteessa, joka on enintään 350 000 kruunua tienanneiden lähtö. Per Lennartsson ajaa. Timo Nurmoksen Miru Boko ja Marko Korven Jax Journey ovat kovia vastustajia. Miru Boko oli tiistaiaamun peliprosenteissa selkeä suosikki.

Nurmokselta löytyy myös muita suosikkeja. Kendall Jacksonilla on kakkosrata 86-kakkosessa, Magnus A Djuse jatkaa kuskina. Kendall Jackson juoksi elokuussa kaksi 75-voittoa, mutta laukkasi viimeksi Solvallassa. Nyt 4-vuotiaan uskotaan palaavan voittajaksi.

Toto86-kuutosessa saa Nurmoksen hevonen jälleen pelaajien luottamuksen. Mats E Djusen ajama Granger on urallaan juossut vain voittoja ja kakkosia, ja sen voitto on lähellä 3-vuotiaiden tammojen lähdössä.

Suomalaisittain mielenkiintoisin lähtö ajetaan jo ennen 86-kierrosta, kun 2-vuotiaat kamppailevat 175 000 kruunun ykkösestä Breeders’ Crownissa.

Pekka Korven Arctic Estelle (Express Duo) matkaa Solvallaan. Jorma Kontio ajaa tuoretta Junnustartti-kakkosta. Reijo Liljendahlin tallista on mukana kaksi hevosta. Jenkkiori Ronno (Walner) on Liljendahlin ja kumppaneiden omistama. Captain Adore (Father Patrick) on AMG Stablen kasvattama ja omistama. Pure Eliza (Brillantissime) on Marko Kreivin tamma.

Magnus A Djuse johtaa Solvallan ajajaliigaa 48 voitolla. Örjan Kihlström on kakkosena 44 ykkössijalla. Timo Nurmos on valmentajaliigan kärkinimi, voittoja on 34 ja voittoprosentti hurja 31,8. Mattias Djuse on kakkosena 31 ja Daniel Redén kolmantena 22 voittoa.

Toto-kohteisiin tästä