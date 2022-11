Toto86-ennakko: Brambling ja Esprit Sisu suosikit Solvallassa

Brambling starttaa Triton Sunds loppissa 86-nelosessa, joka ajetaan Solvallassa. Brambling voitti 3-vuotiaana Kriteriumin ja oli 4-vuotiaana Derbyssä neljäs. Se lähti suurin odotuksin 5-vuotiskauteen, mutta juoksut eivät sujuneet toivotulla tavalla. Ori laukkasi myös Finlandia-ajossa.

Nyt näyttää paremmalta, ja Brambling on voittanut kaksi helpompaa lähtöä. Örjan Kihlströmin ajama Brambling starttaa nelosradalta, ja 2640 metrin matka sopii. Daniel Wäjestenin Esprit Sisu on juossut kovissa lähdöissä ja napsinut hyviä sijoituksia. Kevään Seinäjoki Racessa ruuna sijoittui kakkoseksi. Brambling ja Esprit Sisu olivat tiistaina peliprosenteissa tasapäin pelattuja. Reijo Liljendahlin Admiral As ja Stefan Melanderin Digital Class ovat kovia vastustajia.

”Brambling on menossa oikeaan suuntaan. Aloitimme kauden uudelleen huonosti sujuneen kevään jälkeen, ja nyt hevonen on toiminut paremmin. Se ei ole vielä osoittanut aivan huippukuntoa, mutta olen ollut tyytyväinen oriin otteisiin. Se on treenannut haluamallemme tavalla, ja tuntuu tulevan paremmaksi ja paremmaksi. Tärkeintä on, että hevonen toimii, ja siitä tuntuu mukavalta kilpailla. Se menee edelleen raskaassa balanssissa”, Redén sanoi vihjeissään.

Redénin tallista tulee kaksi muutakin hevosta, jotka on syytä rastata mukaan. Notice’Em starttaa ykkösradalta kakkoskohteessa, joka on 3-vuotislähtö. Marko Korven hienosti aloittanut Jaguar Journey sai ikävän lähtöradan 12.

”Notice’Em teki kovan juoksun viimeksi, sitä ennen se laukkasi, kun se hyppäsi yli vesilammikon. Uskon, että se pystyy avaamaan ykkösradalta hyvin. Se on tullut paremmaksi tekniikaltaan ja oli hyvä maanantain hiitissä.”

Dalila Jet starttaa 86-kuutosessa. Sillä on myös ykkösrata tammalähdössä, joka ajetaan volttilähetyksellä. Team Melkko&Sorosen Happy Go Pepper starttaa takamatkan sisäradalta. Se oli selvä suosikki tiistain peliprosenteissa. Jorma Kontion ajama tamma ravasi syyskuun alkupuoliskolla kaksi voittoa. Viimeksi esitys ei ollut hyvä, mutta kykyjä Muscle Hillin tyttärellä on.

”Dalila Jet oli vaisu viimeksi. Olin siitä ihmeissäni, kun se oli aiemmin suorittanut ihan hyvin. Tamma ei ole kovin nopea, joten sillä täytyy ajaa tasaista reipasta tempoa. Nyt se juoksee ensimmäisen kerran ilman kenkiä”, Redén totesi.

“Happy Go Pepper ei ollut parhaimmillaan viimeksi. Nyt toivotaan parempaa suoritusta tällä kertaa. Silloin tamma voi ottaa kärkipään sijoituksen. Kengät jalassa jatketaan”, Katja Melkko sanoi tallin vihjeissä.

Solvallassa ja Jägersrossa riittää tapahtumia jo ennen 86-kierrosta. Timo Nurmoksen voittamaton Calgary Games tekee paluun kilparadoille ja juoksee koelähdön keskiviikkona Solvallassa Björn Goopin ajamana.

Svensk Uppfödningslöpningin karsintoja ajetaan kaksi sekä Solvallassa että Jägersrossa ennen 86-kierrosta. Karsintojen kolme parasta jatkaa finaaliin, joka juostaan Jägersrossa 19. marraskuuta.

Vuosi sitten Riina Rekilä ajoi Tetrick Wanian finaalin ykköseksi. Keskiviikkona pikkuveli Vegas Wania (Father Patrick) juoksee Solvallan toisessa karsinnassa. Se aloitti uransa vakuuttavalla voitolla Forssassa.

Myös ensimmäisessä Solvallan karsinnassa nähdään suomalaisväriä. Pekka Korven Dream Combo (EL Titan) sijoittui Lahdessa SHKL Hevosenomistajapokaalissa kolmanneksi. Janne Korpi ajaa Solvallassa.

Einari Vidgren Oy:n Kaffe Latte Sisu (Southwind Frank) jahtaa finaalipaikkaa Jägersron ensimmäisessä karsinnassa. Peter Ingves ohjastaa ja Per Nordström valmentaa. Marko Kreivin kasvattama Pure Harmony (Walner) starttaa kuutosradalta.

Nordströmin Furst Igor (Readly Express) hurjasteli uransa avausstartissa voltista tuloksen 14,8/1640m ja starttaa Jägersron toisessa karsinnassa. Marko Kreivin kasvattamat Pure Diamond (Father Patrick) ja Pure Steel (Bird Parker) kärkkyvät tiukasti finaalipaikkoja.

Lisätty Katja Melkon kommentti ja korjattu Dalila Jetin vihjeen sanojaksi Daniel Redén.

